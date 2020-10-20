١ YER إلى XPD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٣٩٠٤٦٢٨٥٥٨ أوقية بالاديوم

1 XPD = ٢٥٦٬١٠٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى أوقية بالاديوم التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى أوقية بالاديوم

yer
YER
xpd
XPD
١ YER٠٫٠٠٠٠٠٣٩٠٤٦٣ XPD
٥ YER٠٫٠٠٠٠١٩٥٢٣١ XPD
١٠ YER٠٫٠٠٠٠٣٩٠٤٦٣ XPD
٢٥ YER٠٫٠٠٠٠٩٧٦١٥٧ XPD
٥٠ YER٠٫٠٠٠١٩٥٢٣١ XPD
١٠٠ YER٠٫٠٠٠٣٩٠٤٦٣ XPD
٥٠٠ YER٠٫٠٠١٩٥٢٣١ XPD
١٬٠٠٠ YER٠٫٠٠٣٩٠٤٦٣ XPD
٥٬٠٠٠ YER٠٫٠١٩٥٢٣١ XPD
١٠٬٠٠٠ YER٠٫٠٣٩٠٤٦٣ XPD

حوِّل أوقية بالاديوم إلى الريال اليمني

xpd
XPD
yer
YER
١ XPD٢٥٦٬١٠٦ YER
٥ XPD١٬٢٨٠٬٥٣٠ YER
١٠ XPD٢٬٥٦١٬٠٦٠ YER
٢٥ XPD٦٬٤٠٢٬٦٦٠ YER
٥٠ XPD١٢٬٨٠٥٬٣٠٠ YER
١٠٠ XPD٢٥٬٦١٠٬٦٠٠ YER
٥٠٠ XPD١٢٨٬٠٥٣٬٠٠٠ YER
١٬٠٠٠ XPD٢٥٦٬١٠٦٬٠٠٠ YER
٥٬٠٠٠ XPD١٬٢٨٠٬٥٣٠٬٠٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ XPD٢٬٥٦١٬٠٦٠٬٠٠٠ YER

مخطط YER إلى XPD

1 YER = ٠ XPD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل أوقية بالاديوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٤٤٨٠٠٠٫٠٠٠٠٠٤٤٨٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٣٨٨٣٦٠٫٠٠٠٠٠٣٦٥٧٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٤٢٤٨٤٠٫٠٠٠٠٠٤١٢٥١
التقلب
٢٫٦٧٪؜٢٫٩٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xpd

XPD - أوقية بالاديوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بالاديوم هو سعر الصرف للزوج XPD إلى USD. رمز العملة لـ Palladium Ounces هو XPD.

More أوقية بالاديوم info

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