١ YER إلى XOF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٢٫٤٢٩٣٢٢٧ الفرنك الوسط أفريقي

1 XOF = ٠٫٤١١٦٣٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك الوسط أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك الوسط أفريقي

yer
YER
xof
XOF
١ YER٢٫٤٢٩٣٢ XOF
٥ YER١٢٫١٤٦٦ XOF
١٠ YER٢٤٫٢٩٣٢ XOF
٢٥ YER٦٠٫٧٣٣١ XOF
٥٠ YER١٢١٫٤٦٦ XOF
١٠٠ YER٢٤٢٫٩٣٢ XOF
٥٠٠ YER١٬٢١٤٫٦٦ XOF
١٬٠٠٠ YER٢٬٤٢٩٫٣٢ XOF
٥٬٠٠٠ YER١٢٬١٤٦٫٦ XOF
١٠٬٠٠٠ YER٢٤٬٢٩٣٫٢ XOF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال اليمني

xof
XOF
yer
YER
١ XOF٠٫٤١١٦٣٧ YER
٥ XOF٢٫٠٥٨١٩ YER
١٠ XOF٤٫١١٦٣٧ YER
٢٥ XOF١٠٫٢٩٠٩ YER
٥٠ XOF٢٠٫٥٨١٩ YER
١٠٠ XOF٤١٫١٦٣٧ YER
٥٠٠ XOF٢٠٥٫٨١٩ YER
١٬٠٠٠ XOF٤١١٫٦٣٧ YER
٥٬٠٠٠ XOF٢٬٠٥٨٫١٩ YER
١٠٬٠٠٠ XOF٤٬١١٦٫٣٧ YER

مخطط YER إلى XOF

1 YER = ٠ XOF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك الوسط أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٤٥٤٦٢٫٤٦٧١
منخفض
٢٫٤٠٣٢٢٫٤٠٣٢
المتوسط
٢٫٤٣٦٨٢٫٤٣٤٦
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info

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