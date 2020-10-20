١ YER إلى XLM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٤٥٠٤٣٠٢١١٣٧٥٤٤ Stellar Lumen

1 XLM = ٢٢٫٢٠١٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Stellar Lumen التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Stellar Lumen

yer
YER
xlm
XLM
١ YER٠٫٠٤٥٠٤٣ XLM
٥ YER٠٫٢٢٥٢١٥ XLM
١٠ YER٠٫٤٥٠٤٣ XLM
٢٥ YER١٫١٢٦٠٨ XLM
٥٠ YER٢٫٢٥٢١٥ XLM
١٠٠ YER٤٫٥٠٤٣ XLM
٥٠٠ YER٢٢٫٥٢١٥ XLM
١٬٠٠٠ YER٤٥٫٠٤٣ XLM
٥٬٠٠٠ YER٢٢٥٫٢١٥ XLM
١٠٬٠٠٠ YER٤٥٠٫٤٣ XLM

حوِّل Stellar Lumen إلى الريال اليمني

xlm
XLM
yer
YER
١ XLM٢٢٫٢٠١ YER
٥ XLM١١١٫٠٠٥ YER
١٠ XLM٢٢٢٫٠١ YER
٢٥ XLM٥٥٥٫٠٢٥ YER
٥٠ XLM١٬١١٠٫٠٥ YER
١٠٠ XLM٢٬٢٢٠٫١ YER
٥٠٠ XLM١١٬١٠٠٫٥ YER
١٬٠٠٠ XLM٢٢٬٢٠١ YER
٥٬٠٠٠ XLM١١١٬٠٠٥ YER
١٠٬٠٠٠ XLM٢٢٢٬٠١٠ YER

مخطط YER إلى XLM

1 YER = ٠ XLM

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Stellar Lumen

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٢٢٧١٠٫٠٥٢٢٧١
منخفض
٠٫٠٣٧٥٤٥٠٫٠٢٩٩٤٢
المتوسط
٠٫٠٤٢٧٤٥٠٫٠٣٨٠٨١
التقلب
٨٫١٦٪؜٥٫٢٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

More Stellar Lumen info

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