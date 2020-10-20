١ YER إلى XDR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٠٣١٦٨٤٣ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

1 XDR = ٣٢٩٫٨٥٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

yer
YER
xdr
XDR
١ YER٠٫٠٠٣٠٣١٦٨ XDR
٥ YER٠٫٠١٥١٥٨٤ XDR
١٠ YER٠٫٠٣٠٣١٦٨ XDR
٢٥ YER٠٫٠٧٥٧٩٢١ XDR
٥٠ YER٠٫١٥١٥٨٤ XDR
١٠٠ YER٠٫٣٠٣١٦٨ XDR
٥٠٠ YER١٫٥١٥٨٤ XDR
١٬٠٠٠ YER٣٫٠٣١٦٨ XDR
٥٬٠٠٠ YER١٥٫١٥٨٤ XDR
١٠٬٠٠٠ YER٣٠٫٣١٦٨ XDR

حوِّل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى الريال اليمني

xdr
XDR
yer
YER
١ XDR٣٢٩٫٨٥ YER
٥ XDR١٬٦٤٩٫٢٥ YER
١٠ XDR٣٬٢٩٨٫٥ YER
٢٥ XDR٨٬٢٤٦٫٢٤ YER
٥٠ XDR١٦٬٤٩٢٫٥ YER
١٠٠ XDR٣٢٬٩٨٥ YER
٥٠٠ XDR١٦٤٬٩٢٥ YER
١٬٠٠٠ XDR٣٢٩٬٨٥٠ YER
٥٬٠٠٠ XDR١٬٦٤٩٬٢٥٠ YER
١٠٬٠٠٠ XDR٣٬٢٩٨٬٥٠٠ YER

مخطط YER إلى XDR

1 YER = ٠ XDR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٠٤٢٠٠٫٠٠٣٠٤٢٠
منخفض
٠٫٠٠٣٠١٠٨٠٫٠٠٣٠١٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٣٠٢٩٣٠٫٠٠٣٠٢٦٥
التقلب
٠٫١٢٪؜٠٫١٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xdr

XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.

More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings