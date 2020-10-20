١ YER إلى XAU

١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٠٠٠١٦٩٥٢٩٣٣٢٧ أوقية ذهب
1 XAU = ٥٨٩٬٨٦٨ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٠٠٠١٦٩٥٢٩٣٣٢٧ أوقية ذهب
1 XAU = ٥٨٩٬٨٦٨ YER
YER
XAU
|١ YER
|٠٫٠٠٠٠٠١٦٩٥٢٩ XAU
|٥ YER
|٠٫٠٠٠٠٠٨٤٧٦٤٧ XAU
|١٠ YER
|٠٫٠٠٠٠١٦٩٥٢٩ XAU
|٢٥ YER
|٠٫٠٠٠٠٤٢٣٨٢٣ XAU
|٥٠ YER
|٠٫٠٠٠٠٨٤٧٦٤٧ XAU
|١٠٠ YER
|٠٫٠٠٠١٦٩٥٢٩ XAU
|٥٠٠ YER
|٠٫٠٠٠٨٤٧٦٤٧ XAU
|١٬٠٠٠ YER
|٠٫٠٠١٦٩٥٢٩ XAU
|٥٬٠٠٠ YER
|٠٫٠٠٨٤٧٦٤٧ XAU
|١٠٬٠٠٠ YER
|٠٫٠١٦٩٥٢٩ XAU
1 YER = ٠ XAU
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠١٧٤٢٣
|٠٫٠٠٠٠٠١٧٤٦٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠١٦٨٠٤
|٠٫٠٠٠٠٠١٦٤٧٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠١٧١٧٦
|٠٫٠٠٠٠٠١٧٠٧١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٨٪
|٠٫٩٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.More أوقية ذهب info
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