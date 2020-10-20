١ YER إلى XAU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٠٠١٦٩٥٢٩٣٣٢٧ أوقية ذهب

1 XAU = ٥٨٩٬٨٦٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى أوقية ذهب التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى أوقية ذهب

yer
YER
xau
XAU
١ YER٠٫٠٠٠٠٠١٦٩٥٢٩ XAU
٥ YER٠٫٠٠٠٠٠٨٤٧٦٤٧ XAU
١٠ YER٠٫٠٠٠٠١٦٩٥٢٩ XAU
٢٥ YER٠٫٠٠٠٠٤٢٣٨٢٣ XAU
٥٠ YER٠٫٠٠٠٠٨٤٧٦٤٧ XAU
١٠٠ YER٠٫٠٠٠١٦٩٥٢٩ XAU
٥٠٠ YER٠٫٠٠٠٨٤٧٦٤٧ XAU
١٬٠٠٠ YER٠٫٠٠١٦٩٥٢٩ XAU
٥٬٠٠٠ YER٠٫٠٠٨٤٧٦٤٧ XAU
١٠٬٠٠٠ YER٠٫٠١٦٩٥٢٩ XAU

حوِّل أوقية ذهب إلى الريال اليمني

xau
XAU
yer
YER
١ XAU٥٨٩٬٨٦٨ YER
٥ XAU٢٬٩٤٩٬٣٤٠ YER
١٠ XAU٥٬٨٩٨٬٦٨٠ YER
٢٥ XAU١٤٬٧٤٦٬٧٠٠ YER
٥٠ XAU٢٩٬٤٩٣٬٤٠٠ YER
١٠٠ XAU٥٨٬٩٨٦٬٨٠٠ YER
٥٠٠ XAU٢٩٤٬٩٣٤٬٠٠٠ YER
١٬٠٠٠ XAU٥٨٩٬٨٦٨٬٠٠٠ YER
٥٬٠٠٠ XAU٢٬٩٤٩٬٣٤٠٬٠٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ XAU٥٬٨٩٨٬٦٨٠٬٠٠٠ YER

مخطط YER إلى XAU

1 YER = ٠ XAU

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل أوقية ذهب

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠١٧٤٢٣٠٫٠٠٠٠٠١٧٤٦٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠١٦٨٠٤٠٫٠٠٠٠٠١٦٤٧٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠١٧١٧٦٠٫٠٠٠٠٠١٧٠٧١
التقلب
٠٫٩٨٪؜٠٫٩٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xau

XAU - أوقية ذهب

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.

More أوقية ذهب info

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