١ YER إلى XAG

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠١٣١٠٨٥٣٣٦٠٤٣ أوقية فضة

1 XAG = ٧٬٦٢٨٫٦٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى أوقية فضة التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى أوقية فضة

yer
YER
xag
XAG
١ YER٠٫٠٠٠١٣١٠٨٥ XAG
٥ YER٠٫٠٠٠٦٥٥٤٢٧ XAG
١٠ YER٠٫٠٠١٣١٠٨٥ XAG
٢٥ YER٠٫٠٠٣٢٧٧١٣ XAG
٥٠ YER٠٫٠٠٦٥٥٤٢٧ XAG
١٠٠ YER٠٫٠١٣١٠٨٥ XAG
٥٠٠ YER٠٫٠٦٥٥٤٢٧ XAG
١٬٠٠٠ YER٠٫١٣١٠٨٥ XAG
٥٬٠٠٠ YER٠٫٦٥٥٤٢٧ XAG
١٠٬٠٠٠ YER١٫٣١٠٨٥ XAG

حوِّل أوقية فضة إلى الريال اليمني

xag
XAG
yer
YER
١ XAG٧٬٦٢٨٫٦٢ YER
٥ XAG٣٨٬١٤٣٫١ YER
١٠ XAG٧٦٬٢٨٦٫٢ YER
٢٥ XAG١٩٠٬٧١٥ YER
٥٠ XAG٣٨١٬٤٣١ YER
١٠٠ XAG٧٦٢٬٨٦٢ YER
٥٠٠ XAG٣٬٨١٤٬٣١٠ YER
١٬٠٠٠ XAG٧٬٦٢٨٬٦٢٠ YER
٥٬٠٠٠ XAG٣٨٬١٤٣٬١٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ XAG٧٦٬٢٨٦٬٢٠٠ YER

مخطط YER إلى XAG

1 YER = ٠ XAG

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل أوقية فضة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٣٩١٦٠٫٠٠٠١٥١٧١
منخفض
٠٫٠٠٠١٢٧٤٥٠٫٠٠٠١٢٤٥٩
المتوسط
٠٫٠٠٠١٣٥١٨٠٫٠٠٠١٣٨١٦
التقلب
٢٫٢٧٪؜١٫٩٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xag

XAG - أوقية فضة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية فضة هو سعر الصرف للزوج XAG إلى USD. رمز العملة لـ Silver Ounces هو XAG.

More أوقية فضة info

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