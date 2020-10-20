١ YER إلى VUV

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٤٧٦٢٥٥٦٣ فاتو ني-فانواتو

1 VUV = ٢٫٠٩٩٧١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى فاتو ني-فانواتو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى فاتو ني-فانواتو

yer
YER
vuv
VUV
١ YER٠٫٤٧٦٢٥٦ VUV
٥ YER٢٫٣٨١٢٨ VUV
١٠ YER٤٫٧٦٢٥٦ VUV
٢٥ YER١١٫٩٠٦٤ VUV
٥٠ YER٢٣٫٨١٢٨ VUV
١٠٠ YER٤٧٫٦٢٥٦ VUV
٥٠٠ YER٢٣٨٫١٢٨ VUV
١٬٠٠٠ YER٤٧٦٫٢٥٦ VUV
٥٬٠٠٠ YER٢٬٣٨١٫٢٨ VUV
١٠٬٠٠٠ YER٤٬٧٦٢٫٥٦ VUV

حوِّل فاتو ني-فانواتو إلى الريال اليمني

vuv
VUV
yer
YER
١ VUV٢٫٠٩٩٧١ YER
٥ VUV١٠٫٤٩٨٦ YER
١٠ VUV٢٠٫٩٩٧١ YER
٢٥ VUV٥٢٫٤٩٢٨ YER
٥٠ VUV١٠٤٫٩٨٦ YER
١٠٠ VUV٢٠٩٫٩٧١ YER
٥٠٠ VUV١٬٠٤٩٫٨٦ YER
١٬٠٠٠ VUV٢٬٠٩٩٫٧١ YER
٥٬٠٠٠ VUV١٠٬٤٩٨٫٦ YER
١٠٬٠٠٠ VUV٢٠٬٩٩٧٫١ YER

مخطط YER إلى VUV

1 YER = ٠ VUV

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل فاتو ني-فانواتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٨١١٣٠٫٤٩٠٢٠
منخفض
٠٫٤٧٢٣٢٠٫٤٧٢٣٢
المتوسط
٠٫٤٧٧٠٠٠٫٤٧٩١٣
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

More فاتو ني-فانواتو info

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