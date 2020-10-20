١ YER إلى VND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٠٢٫٦٠٠١٨ الدونغ الفيتنامي

1 VND = ٠٫٠٠٩٧٤٦٥٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدونغ الفيتنامي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدونغ الفيتنامي

yer
YER
vnd
VND
١ YER١٠٢٫٦ VND
٥ YER٥١٣٫٠٠١ VND
١٠ YER١٬٠٢٦ VND
٢٥ YER٢٬٥٦٥ VND
٥٠ YER٥٬١٣٠٫٠١ VND
١٠٠ YER١٠٬٢٦٠ VND
٥٠٠ YER٥١٬٣٠٠٫١ VND
١٬٠٠٠ YER١٠٢٬٦٠٠ VND
٥٬٠٠٠ YER٥١٣٬٠٠١ VND
١٠٬٠٠٠ YER١٬٠٢٦٬٠٠٠ VND

حوِّل الدونغ الفيتنامي إلى الريال اليمني

vnd
VND
yer
YER
١ VND٠٫٠٠٩٧٤٦٥٧ YER
٥ VND٠٫٠٤٨٧٣٢٩ YER
١٠ VND٠٫٠٩٧٤٦٥٧ YER
٢٥ VND٠٫٢٤٣٦٦٤ YER
٥٠ VND٠٫٤٨٧٣٢٩ YER
١٠٠ VND٠٫٩٧٤٦٥٧ YER
٥٠٠ VND٤٫٨٧٣٢٩ YER
١٬٠٠٠ VND٩٫٧٤٦٥٧ YER
٥٬٠٠٠ VND٤٨٫٧٣٢٩ YER
١٠٬٠٠٠ VND٩٧٫٤٦٥٧ YER

مخطط YER إلى VND

1 YER = ٠ VND

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدونغ الفيتنامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٢٫٧٩١٠٢٫٧٩
منخفض
١٠١٫٠٢٩٩٫٥٩٨
المتوسط
١٠١٫٧٤١٠١٫٤٥
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
vnd

VND - الدونغ الفيتنامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.

More الدونغ الفيتنامي info

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