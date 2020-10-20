١ YER إلى VES

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٤٥٥٩٣٣٥ البوليفار الفنزويلي

1 VES = ٦٫٨٦٨٤٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البوليفار الفنزويلي

yer
YER
ves
VES
١ YER٠٫١٤٥٥٩٣ VES
٥ YER٠٫٧٢٧٩٦٧ VES
١٠ YER١٫٤٥٥٩٣ VES
٢٥ YER٣٫٦٣٩٨٣ VES
٥٠ YER٧٫٢٧٩٦٧ VES
١٠٠ YER١٤٫٥٥٩٣ VES
٥٠٠ YER٧٢٫٧٩٦٧ VES
١٬٠٠٠ YER١٤٥٫٥٩٣ VES
٥٬٠٠٠ YER٧٢٧٫٩٦٧ VES
١٠٬٠٠٠ YER١٬٤٥٥٫٩٣ VES

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الريال اليمني

ves
VES
yer
YER
١ VES٦٫٨٦٨٤٥ YER
٥ VES٣٤٫٣٤٢٢ YER
١٠ VES٦٨٫٦٨٤٥ YER
٢٥ VES١٧١٫٧١١ YER
٥٠ VES٣٤٣٫٤٢٢ YER
١٠٠ VES٦٨٦٫٨٤٥ YER
٥٠٠ VES٣٬٤٣٤٫٢٢ YER
١٬٠٠٠ VES٦٬٨٦٨٫٤٥ YER
٥٬٠٠٠ VES٣٤٬٣٤٢٫٢ YER
١٠٬٠٠٠ VES٦٨٬٦٨٤٫٥ YER

مخطط YER إلى VES

1 YER = ٠ VES

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٤٨١٧٠٫١٤٨١٧
منخفض
٠٫١٤٤٧٧٠٫١٤٤٣٦
المتوسط
٠٫١٤٥٤٧٠٫١٤٥٤٤
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ves

VES - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.

More البوليفار الفنزويلي info

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