١ YER إلى VEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٤٬٥٥٩٫٣٣٥ البوليفار الفنزويلي

1 VEF = ٠٫٠٠٠٠٦٨٦٨٤٥ YER

VEF استُبدِلَت بـ VES

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البوليفار الفنزويلي

yer
YER
vef
VEF
١ YER١٤٬٥٥٩٫٣ VEF
٥ YER٧٢٬٧٩٦٫٧ VEF
١٠ YER١٤٥٬٥٩٣ VEF
٢٥ YER٣٦٣٬٩٨٣ VEF
٥٠ YER٧٢٧٬٩٦٧ VEF
١٠٠ YER١٬٤٥٥٬٩٣٠ VEF
٥٠٠ YER٧٬٢٧٩٬٦٧٠ VEF
١٬٠٠٠ YER١٤٬٥٥٩٬٣٠٠ VEF
٥٬٠٠٠ YER٧٢٬٧٩٦٬٧٠٠ VEF
١٠٬٠٠٠ YER١٤٥٬٥٩٣٬٠٠٠ VEF

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الريال اليمني

vef
VEF
yer
YER
١ VEF٠٫٠٠٠٠٦٨٦٨٤٥ YER
٥ VEF٠٫٠٠٠٣٤٣٤٢٢ YER
١٠ VEF٠٫٠٠٠٦٨٦٨٤٥ YER
٢٥ VEF٠٫٠٠١٧١٧١١ YER
٥٠ VEF٠٫٠٠٣٤٣٤٢٢ YER
١٠٠ VEF٠٫٠٠٦٨٦٨٤٥ YER
٥٠٠ VEF٠٫٠٣٤٣٤٢٢ YER
١٬٠٠٠ VEF٠٫٠٦٨٦٨٤٥ YER
٥٬٠٠٠ VEF٠٫٣٤٣٤٢٢ YER
١٠٬٠٠٠ VEF٠٫٦٨٦٨٤٥ YER

مخطط YER إلى VEF

1 YER = ٠ VEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٬٨١٧١٤٬٨١٧
منخفض
١٤٬٤٧٧١٤٬٤٣٦
المتوسط
١٤٬٥٤٧١٤٬٥٤٤
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
vef

VEF - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.

More البوليفار الفنزويلي info

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