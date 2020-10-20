١ YER إلى VEB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏١٤٬٥٥٨٬٢٥٧٫٥٨ البوليفار الفنزويلي

1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٨٦٨٩٥ YER

VEB استُبدِلَت بـ VEF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البوليفار الفنزويلي

yer
YER
veb
VEB
١ YER١٤٬٥٥٨٬٣٠٠ VEB
٥ YER٧٢٬٧٩١٬٣٠٠ VEB
١٠ YER١٤٥٬٥٨٣٬٠٠٠ VEB
٢٥ YER٣٦٣٬٩٥٦٬٠٠٠ VEB
٥٠ YER٧٢٧٬٩١٣٬٠٠٠ VEB
١٠٠ YER١٬٤٥٥٬٨٣٠٬٠٠٠ VEB
٥٠٠ YER٧٬٢٧٩٬١٣٠٬٠٠٠ VEB
١٬٠٠٠ YER١٤٬٥٥٨٬٣٠٠٬٠٠٠ VEB
٥٬٠٠٠ YER٧٢٬٧٩١٬٣٠٠٬٠٠٠ VEB
١٠٬٠٠٠ YER١٤٥٬٥٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الريال اليمني

veb
VEB
yer
YER
١ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٨٦٨٩٥ YER
٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٣٤٣٤٤٨ YER
١٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٦٨٦٨٩٥ YER
٢٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠١٧١٧٢٤ YER
٥٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٣٤٣٤٤٨ YER
١٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٦٨٦٨٩٥ YER
٥٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٣٤٣٤٤٨ YER
١٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٦٨٦٨٩٥ YER
٥٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٣٤٣٤٤٨ YER
١٠٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٦٨٦٨٩٥ YER

مخطط YER إلى VEB

1 YER = ٠ VEB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٬٨١٧١٤٬٨١٧
منخفض
١٤٬٤٧٧١٤٬٤٣٦
المتوسط
١٤٬٥٤٧١٤٬٥٤٤
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
veb

VEB - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.

More البوليفار الفنزويلي info

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