١ YER إلى VAL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٧٫١٧٢٦٨٥٤ Vatican City Lira

1 VAL = ٠٫١٣٩٤١٨ YER

VAL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Vatican City Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Vatican City Lira

yer
YER
val
VAL
١ YER٧٫١٧٢٦٩ VAL
٥ YER٣٥٫٨٦٣٤ VAL
١٠ YER٧١٫٧٢٦٩ VAL
٢٥ YER١٧٩٫٣١٧ VAL
٥٠ YER٣٥٨٫٦٣٤ VAL
١٠٠ YER٧١٧٫٢٦٩ VAL
٥٠٠ YER٣٬٥٨٦٫٣٤ VAL
١٬٠٠٠ YER٧٬١٧٢٫٦٩ VAL
٥٬٠٠٠ YER٣٥٬٨٦٣٫٤ VAL
١٠٬٠٠٠ YER٧١٬٧٢٦٫٩ VAL

حوِّل Vatican City Lira إلى الريال اليمني

val
VAL
yer
YER
١ VAL٠٫١٣٩٤١٨ YER
٥ VAL٠٫٦٩٧٠٨٩ YER
١٠ VAL١٫٣٩٤١٨ YER
٢٥ VAL٣٫٤٨٥٤٤ YER
٥٠ VAL٦٫٩٧٠٨٩ YER
١٠٠ VAL١٣٫٩٤١٨ YER
٥٠٠ VAL٦٩٫٧٠٨٩ YER
١٬٠٠٠ VAL١٣٩٫٤١٨ YER
٥٬٠٠٠ VAL٦٩٧٫٠٨٩ YER
١٠٬٠٠٠ VAL١٬٣٩٤٫١٨ YER

مخطط YER إلى VAL

1 YER = ٠ VAL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Vatican City Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
val

VAL - Vatican City Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.

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