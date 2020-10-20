١ YER إلى UZS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٥٠٫١٢٥١٣٢ السوم الأوزباكستاني

1 UZS = ٠٫٠١٩٩٥٠١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى السوم الأوزباكستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى السوم الأوزباكستاني

yer
YER
uzs
UZS
١ YER٥٠٫١٢٥١ UZS
٥ YER٢٥٠٫٦٢٦ UZS
١٠ YER٥٠١٫٢٥١ UZS
٢٥ YER١٬٢٥٣٫١٣ UZS
٥٠ YER٢٬٥٠٦٫٢٦ UZS
١٠٠ YER٥٬٠١٢٫٥١ UZS
٥٠٠ YER٢٥٬٠٦٢٫٦ UZS
١٬٠٠٠ YER٥٠٬١٢٥٫١ UZS
٥٬٠٠٠ YER٢٥٠٬٦٢٦ UZS
١٠٬٠٠٠ YER٥٠١٬٢٥١ UZS

حوِّل السوم الأوزباكستاني إلى الريال اليمني

uzs
UZS
yer
YER
١ UZS٠٫٠١٩٩٥٠١ YER
٥ UZS٠٫٠٩٩٧٥٠٤ YER
١٠ UZS٠٫١٩٩٥٠١ YER
٢٥ UZS٠٫٤٩٨٧٥٢ YER
٥٠ UZS٠٫٩٩٧٥٠٤ YER
١٠٠ UZS١٫٩٩٥٠١ YER
٥٠٠ UZS٩٫٩٧٥٠٤ YER
١٬٠٠٠ UZS١٩٫٩٥٠١ YER
٥٬٠٠٠ UZS٩٩٫٧٥٠٤ YER
١٠٬٠٠٠ UZS١٩٩٫٥٠١ YER

مخطط YER إلى UZS

1 YER = ٠ UZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل السوم الأوزباكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٠٫٦٤٢٥٠٫٩٦٤
منخفض
٥٠٫١١٣٥٠٫١١٣
المتوسط
٥٠٫٣٩٠٥٠٫٥٥١
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
uzs

UZS - السوم الأوزباكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.

More السوم الأوزباكستاني info

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