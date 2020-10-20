١ YER إلى UYU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٦١٠٧٨٩٢ بيزو أورجواي

1 UYU = ٦٫٢٠٨١٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى بيزو أورجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى بيزو أورجواي

yer
YER
uyu
UYU
١ YER٠٫١٦١٠٧٩ UYU
٥ YER٠٫٨٠٥٣٩٥ UYU
١٠ YER١٫٦١٠٧٩ UYU
٢٥ YER٤٫٠٢٦٩٧ UYU
٥٠ YER٨٫٠٥٣٩٥ UYU
١٠٠ YER١٦٫١٠٧٩ UYU
٥٠٠ YER٨٠٫٥٣٩٥ UYU
١٬٠٠٠ YER١٦١٫٠٧٩ UYU
٥٬٠٠٠ YER٨٠٥٫٣٩٥ UYU
١٠٬٠٠٠ YER١٬٦١٠٫٧٩ UYU

حوِّل بيزو أورجواي إلى الريال اليمني

uyu
UYU
yer
YER
١ UYU٦٫٢٠٨١٤ YER
٥ UYU٣١٫٠٤٠٧ YER
١٠ UYU٦٢٫٠٨١٤ YER
٢٥ UYU١٥٥٫٢٠٣ YER
٥٠ UYU٣١٠٫٤٠٧ YER
١٠٠ UYU٦٢٠٫٨١٤ YER
٥٠٠ UYU٣٬١٠٤٫٠٧ YER
١٬٠٠٠ UYU٦٬٢٠٨٫١٤ YER
٥٬٠٠٠ UYU٣١٬٠٤٠٫٧ YER
١٠٬٠٠٠ UYU٦٢٬٠٨١٫٤ YER

مخطط YER إلى UYU

1 YER = ٠ UYU

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل بيزو أورجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٦١٠٧٠٫١٦١٠٧
منخفض
٠٫١٥٤٧١٠٫١٥٢١٥
المتوسط
٠٫١٥٧٠٢٠٫١٥٤٩٤
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
uyu

UYU - بيزو أورجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بيزو أورجواي هو سعر الصرف للزوج UYU إلى USD. رمز العملة لـ Uruguayan Pesos هو UYU. رمز العملة هو $U.

More بيزو أورجواي info

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