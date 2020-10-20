١ YER إلى UNI

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٤٨١٧٦١٠٣٧٥٩٨ Uniswap

1 UNI = ٢٬٠٧٥٫٧٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Uniswap التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Uniswap

yer
YER
uni
UNI
١ YER٠٫٠٠٠٤٨١٧٦١ UNI
٥ YER٠٫٠٠٢٤٠٨٨١ UNI
١٠ YER٠٫٠٠٤٨١٧٦١ UNI
٢٥ YER٠٫٠١٢٠٤٤ UNI
٥٠ YER٠٫٠٢٤٠٨٨١ UNI
١٠٠ YER٠٫٠٤٨١٧٦١ UNI
٥٠٠ YER٠٫٢٤٠٨٨١ UNI
١٬٠٠٠ YER٠٫٤٨١٧٦١ UNI
٥٬٠٠٠ YER٢٫٤٠٨٨١ UNI
١٠٬٠٠٠ YER٤٫٨١٧٦١ UNI

حوِّل Uniswap إلى الريال اليمني

uni
UNI
yer
YER
١ UNI٢٬٠٧٥٫٧٢ YER
٥ UNI١٠٬٣٧٨٫٦ YER
١٠ UNI٢٠٬٧٥٧٫٢ YER
٢٥ UNI٥١٬٨٩٢٫٩ YER
٥٠ UNI١٠٣٬٧٨٦ YER
١٠٠ UNI٢٠٧٬٥٧٢ YER
٥٠٠ UNI١٬٠٣٧٬٨٦٠ YER
١٬٠٠٠ UNI٢٬٠٧٥٬٧٢٠ YER
٥٬٠٠٠ UNI١٠٬٣٧٨٬٦٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ UNI٢٠٬٧٥٧٬٢٠٠ YER

مخطط YER إلى UNI

1 YER = ٠ UNI

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Uniswap

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٦٩٣٦٠٫٠٠٠٥٨٩٠٦
منخفض
٠٫٠٠٠٣٣٣٦٩٠٫٠٠٠٣٣٣٦٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٠٥٩٠٠٫٠٠٠٤٥٥٧٤
التقلب
٦٫٥٩٪؜٦٫٠٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
uni

UNI - Uniswap

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Uniswap هو سعر الصرف للزوج UNI إلى USD. رمز العملة لـ Uniswap هو UNI.

More Uniswap info

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