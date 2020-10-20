١ YER إلى UGX

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٤٫٧٥٥٣٨٨ الشلن الأوغندي

1 UGX = ٠٫٠٦٧٧٧١٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الشلن الأوغندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الشلن الأوغندي

yer
YER
ugx
UGX
١ YER١٤٫٧٥٥٤ UGX
٥ YER٧٣٫٧٧٦٩ UGX
١٠ YER١٤٧٫٥٥٤ UGX
٢٥ YER٣٦٨٫٨٨٥ UGX
٥٠ YER٧٣٧٫٧٦٩ UGX
١٠٠ YER١٬٤٧٥٫٥٤ UGX
٥٠٠ YER٧٬٣٧٧٫٦٩ UGX
١٬٠٠٠ YER١٤٬٧٥٥٫٤ UGX
٥٬٠٠٠ YER٧٣٬٧٧٦٫٩ UGX
١٠٬٠٠٠ YER١٤٧٬٥٥٤ UGX

حوِّل الشلن الأوغندي إلى الريال اليمني

ugx
UGX
yer
YER
١ UGX٠٫٠٦٧٧٧١٩ YER
٥ UGX٠٫٣٣٨٨٥٩ YER
١٠ UGX٠٫٦٧٧٧١٩ YER
٢٥ UGX١٫٦٩٤٣ YER
٥٠ UGX٣٫٣٨٨٥٩ YER
١٠٠ UGX٦٫٧٧٧١٩ YER
٥٠٠ UGX٣٣٫٨٨٥٩ YER
١٬٠٠٠ UGX٦٧٫٧٧١٩ YER
٥٬٠٠٠ UGX٣٣٨٫٨٥٩ YER
١٠٬٠٠٠ UGX٦٧٧٫٧١٩ YER

مخطط YER إلى UGX

1 YER = ٠ UGX

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الشلن الأوغندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٫٢٤١١٥٫٣٨٦
منخفض
١٤٫٧٥٤١٤٫٧٥٤
المتوسط
١٤٫٩٥٨١٥٫١١٢
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ugx

UGX - الشلن الأوغندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.

More الشلن الأوغندي info

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