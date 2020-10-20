١ YER إلى UAH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٦٢٤٦٤٦٠ هيرفانا أوكرانية

1 UAH = ٦٫١٥٥١٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى هيرفانا أوكرانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى هيرفانا أوكرانية

yer
YER
uah
UAH
١ YER٠٫١٦٢٤٦٥ UAH
٥ YER٠٫٨١٢٣٢٣ UAH
١٠ YER١٫٦٢٤٦٥ UAH
٢٥ YER٤٫٠٦١٦٢ UAH
٥٠ YER٨٫١٢٣٢٣ UAH
١٠٠ YER١٦٫٢٤٦٥ UAH
٥٠٠ YER٨١٫٢٣٢٣ UAH
١٬٠٠٠ YER١٦٢٫٤٦٥ UAH
٥٬٠٠٠ YER٨١٢٫٣٢٣ UAH
١٠٬٠٠٠ YER١٬٦٢٤٫٦٥ UAH

حوِّل هيرفانا أوكرانية إلى الريال اليمني

uah
UAH
yer
YER
١ UAH٦٫١٥٥١٩ YER
٥ UAH٣٠٫٧٧٥٩ YER
١٠ UAH٦١٫٥٥١٩ YER
٢٥ UAH١٥٣٫٨٨ YER
٥٠ UAH٣٠٧٫٧٥٩ YER
١٠٠ UAH٦١٥٫٥١٩ YER
٥٠٠ UAH٣٬٠٧٧٫٥٩ YER
١٬٠٠٠ UAH٦٬١٥٥٫١٩ YER
٥٬٠٠٠ UAH٣٠٬٧٧٥٫٩ YER
١٠٬٠٠٠ UAH٦١٬٥٥١٫٩ YER

مخطط YER إلى UAH

1 YER = ٠ UAH

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل هيرفانا أوكرانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٦٢٩٦٠٫١٦٢٩٦
منخفض
٠٫١٦٠٣١٠٫١٥٥١٢
المتوسط
٠٫١٦١٨٧٠٫١٥٩٥٤
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

More هيرفانا أوكرانية info

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