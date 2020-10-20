١ YER إلى TZS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٠٫٦٨٣٦٢٥ الشلن التنزاني

1 TZS = ٠٫٠٩٣٦٠١٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الشلن التنزاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الشلن التنزاني

yer
YER
tzs
TZS
١ YER١٠٫٦٨٣٦ TZS
٥ YER٥٣٫٤١٨١ TZS
١٠ YER١٠٦٫٨٣٦ TZS
٢٥ YER٢٦٧٫٠٩١ TZS
٥٠ YER٥٣٤٫١٨١ TZS
١٠٠ YER١٬٠٦٨٫٣٦ TZS
٥٠٠ YER٥٬٣٤١٫٨١ TZS
١٬٠٠٠ YER١٠٬٦٨٣٫٦ TZS
٥٬٠٠٠ YER٥٣٬٤١٨٫١ TZS
١٠٬٠٠٠ YER١٠٦٬٨٣٦ TZS

حوِّل الشلن التنزاني إلى الريال اليمني

tzs
TZS
yer
YER
١ TZS٠٫٠٩٣٦٠١٢ YER
٥ TZS٠٫٤٦٨٠٠٦ YER
١٠ TZS٠٫٩٣٦٠١٢ YER
٢٥ TZS٢٫٣٤٠٠٣ YER
٥٠ TZS٤٫٦٨٠٠٦ YER
١٠٠ TZS٩٫٣٦٠١٢ YER
٥٠٠ TZS٤٦٫٨٠٠٦ YER
١٬٠٠٠ TZS٩٣٫٦٠١٢ YER
٥٬٠٠٠ TZS٤٦٨٫٠٠٦ YER
١٠٬٠٠٠ TZS٩٣٦٫٠١٢ YER

مخطط YER إلى TZS

1 YER = ٠ TZS

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الشلن التنزاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٫٧١٠١٠٫٧١٠
منخفض
١٠٫٣٤٧١٠٫٢٦٦
المتوسط
١٠٫٤٧٩١٠٫٣٨٩
التقلب
٠٫٦٣٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
tzs

TZS - الشلن التنزاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن التنزاني هو سعر الصرف للزوج TZS إلى USD. رمز العملة لـ Tanzanian Shillings هو TZS. رمز العملة هو TSh.

More الشلن التنزاني info

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