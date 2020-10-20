١ YER إلى TVD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٥٩٥٢٨٩٩٥ دولار التوفالو

1 TVD = ١٦٧٫٩٨٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى دولار التوفالو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى دولار التوفالو

yer
YER
tvd
TVD
١ YER٠٫٠٠٥٩٥٢٩ TVD
٥ YER٠٫٠٢٩٧٦٤٥ TVD
١٠ YER٠٫٠٥٩٥٢٩ TVD
٢٥ YER٠٫١٤٨٨٢٢ TVD
٥٠ YER٠٫٢٩٧٦٤٥ TVD
١٠٠ YER٠٫٥٩٥٢٩ TVD
٥٠٠ YER٢٫٩٧٦٤٥ TVD
١٬٠٠٠ YER٥٫٩٥٢٩ TVD
٥٬٠٠٠ YER٢٩٫٧٦٤٥ TVD
١٠٬٠٠٠ YER٥٩٫٥٢٩ TVD

حوِّل دولار التوفالو إلى الريال اليمني

tvd
TVD
yer
YER
١ TVD١٦٧٫٩٨٥ YER
٥ TVD٨٣٩٫٩٢٧ YER
١٠ TVD١٬٦٧٩٫٨٥ YER
٢٥ TVD٤٬١٩٩٫٦٣ YER
٥٠ TVD٨٬٣٩٩٫٢٧ YER
١٠٠ TVD١٦٬٧٩٨٫٥ YER
٥٠٠ TVD٨٣٬٩٩٢٫٧ YER
١٬٠٠٠ TVD١٦٧٬٩٨٥ YER
٥٬٠٠٠ TVD٨٣٩٬٩٢٧ YER
١٠٬٠٠٠ TVD١٬٦٧٩٬٨٥٠ YER

مخطط YER إلى TVD

1 YER = ٠ TVD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل دولار التوفالو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٠٧١٤٠٫٠٠٦٢٢٩٥
منخفض
٠٫٠٠٥٩٥٤٣٠٫٠٠٥٩٥٤٣
المتوسط
٠٫٠٠٦٠١٣٤٠٫٠٠٦٠٥٦٥
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
tvd

TVD - دولار التوفالو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.

More دولار التوفالو info

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