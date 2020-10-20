١ YER إلى TTD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٧٠٣٧٢٣٠ الدولار التريندادي

1 TTD = ٣٦٫٩٨٦٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار التريندادي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار التريندادي

yer
YER
ttd
TTD
١ YER٠٫٠٢٧٠٣٧٢ TTD
٥ YER٠٫١٣٥١٨٦ TTD
١٠ YER٠٫٢٧٠٣٧٢ TTD
٢٥ YER٠٫٦٧٥٩٣١ TTD
٥٠ YER١٫٣٥١٨٦ TTD
١٠٠ YER٢٫٧٠٣٧٢ TTD
٥٠٠ YER١٣٫٥١٨٦ TTD
١٬٠٠٠ YER٢٧٫٠٣٧٢ TTD
٥٬٠٠٠ YER١٣٥٫١٨٦ TTD
١٠٬٠٠٠ YER٢٧٠٫٣٧٢ TTD

حوِّل الدولار التريندادي إلى الريال اليمني

ttd
TTD
yer
YER
١ TTD٣٦٫٩٨٦ YER
٥ TTD١٨٤٫٩٣ YER
١٠ TTD٣٦٩٫٨٦ YER
٢٥ TTD٩٢٤٫٦٥١ YER
٥٠ TTD١٬٨٤٩٫٣ YER
١٠٠ TTD٣٬٦٩٨٫٦ YER
٥٠٠ TTD١٨٬٤٩٣ YER
١٬٠٠٠ TTD٣٦٬٩٨٦ YER
٥٬٠٠٠ TTD١٨٤٬٩٣٠ YER
١٠٬٠٠٠ TTD٣٦٩٬٨٦٠ YER

مخطط YER إلى TTD

1 YER = ٠ TTD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار التريندادي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٧٢١٨٠٫٠٢٧٢٦٤
منخفض
٠٫٠٢٦٨٩٦٠٫٠٢٦٧٤٤
المتوسط
٠٫٠٢٧١٠٠٠٫٠٢٧١٠٣
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ttd

TTD - الدولار التريندادي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار التريندادي هو سعر الصرف للزوج TTD إلى USD. رمز العملة لـ Trinidadian Dollars هو TTD. رمز العملة هو TT$.

More الدولار التريندادي info

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