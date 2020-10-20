١ YER إلى TRL

١ الريال اليمني =
١٣٠٬١٦٢٫٠٦ Turkish Lira
1 TRL = ٠٫٠٠٠٠٠٧٦٨٢٧٣ YER
TRL استُبدِلَت بـ TRY
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
١٣٠٬١٦٢٫٠٦ Turkish Lira
1 TRL = ٠٫٠٠٠٠٠٧٦٨٢٧٣ YER
TRL استُبدِلَت بـ TRY
YER
TRL
|١ YER
|١٣٠٬١٦٢ TRL
|٥ YER
|٦٥٠٬٨١٠ TRL
|١٠ YER
|١٬٣٠١٬٦٢٠ TRL
|٢٥ YER
|٣٬٢٥٤٬٠٥٠ TRL
|٥٠ YER
|٦٬٥٠٨٬١٠٠ TRL
|١٠٠ YER
|١٣٬٠١٦٬٢٠٠ TRL
|٥٠٠ YER
|٦٥٬٠٨١٬٠٠٠ TRL
|١٬٠٠٠ YER
|١٣٠٬١٦٢٬٠٠٠ TRL
|٥٬٠٠٠ YER
|٦٥٠٬٨١٠٬٠٠٠ TRL
|١٠٬٠٠٠ YER
|١٬٣٠١٬٦٢٠٬٠٠٠ TRL
1 YER = ٠ TRL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫١٣١٧٤
|٠٫١٣١٧٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫١٢٨٦٠
|٠٫١٢٧٧٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫١٣٠٣٨
|٠٫١٢٩٥٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٨٪
|٠٫٣٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.
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