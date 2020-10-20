١ YER إلى TRL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٣٠٬١٦٢٫٠٦ Turkish Lira

1 TRL = ٠٫٠٠٠٠٠٧٦٨٢٧٣ YER

TRL استُبدِلَت بـ TRY

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Turkish Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Turkish Lira

yer
YER
trl
TRL
١ YER١٣٠٬١٦٢ TRL
٥ YER٦٥٠٬٨١٠ TRL
١٠ YER١٬٣٠١٬٦٢٠ TRL
٢٥ YER٣٬٢٥٤٬٠٥٠ TRL
٥٠ YER٦٬٥٠٨٬١٠٠ TRL
١٠٠ YER١٣٬٠١٦٬٢٠٠ TRL
٥٠٠ YER٦٥٬٠٨١٬٠٠٠ TRL
١٬٠٠٠ YER١٣٠٬١٦٢٬٠٠٠ TRL
٥٬٠٠٠ YER٦٥٠٬٨١٠٬٠٠٠ TRL
١٠٬٠٠٠ YER١٬٣٠١٬٦٢٠٬٠٠٠ TRL

حوِّل Turkish Lira إلى الريال اليمني

trl
TRL
yer
YER
١ TRL٠٫٠٠٠٠٠٧٦٨٢٧٣ YER
٥ TRL٠٫٠٠٠٠٣٨٤١٣٧ YER
١٠ TRL٠٫٠٠٠٠٧٦٨٢٧٣ YER
٢٥ TRL٠٫٠٠٠١٩٢٠٦٨ YER
٥٠ TRL٠٫٠٠٠٣٨٤١٣٧ YER
١٠٠ TRL٠٫٠٠٠٧٦٨٢٧٣ YER
٥٠٠ TRL٠٫٠٠٣٨٤١٣٧ YER
١٬٠٠٠ TRL٠٫٠٠٧٦٨٢٧٣ YER
٥٬٠٠٠ TRL٠٫٠٣٨٤١٣٧ YER
١٠٬٠٠٠ TRL٠٫٠٧٦٨٢٧٣ YER

مخطط YER إلى TRL

1 YER = ٠ TRL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Turkish Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣١٧٤٠٫١٣١٧٤
منخفض
٠٫١٢٨٦٠٠٫١٢٧٧٧
المتوسط
٠٫١٣٠٣٨٠٫١٢٩٥٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
trl

TRL - Turkish Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.

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