١ YER إلى TND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٢٥١٩٨٤٧ الدينار التونسي

1 TND = ٧٩٫٨٧٣٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار التونسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار التونسي

yer
YER
tnd
TND
١ YER٠٫٠١٢٥١٩٨ TND
٥ YER٠٫٠٦٢٥٩٩٢ TND
١٠ YER٠٫١٢٥١٩٨ TND
٢٥ YER٠٫٣١٢٩٩٦ TND
٥٠ YER٠٫٦٢٥٩٩٢ TND
١٠٠ YER١٫٢٥١٩٨ TND
٥٠٠ YER٦٫٢٥٩٩٢ TND
١٬٠٠٠ YER١٢٫٥١٩٨ TND
٥٬٠٠٠ YER٦٢٫٥٩٩٢ TND
١٠٬٠٠٠ YER١٢٥٫١٩٨ TND

حوِّل الدينار التونسي إلى الريال اليمني

tnd
TND
yer
YER
١ TND٧٩٫٨٧٣٢ YER
٥ TND٣٩٩٫٣٦٦ YER
١٠ TND٧٩٨٫٧٣٢ YER
٢٥ TND١٬٩٩٦٫٨٣ YER
٥٠ TND٣٬٩٩٣٫٦٦ YER
١٠٠ TND٧٬٩٨٧٫٣٢ YER
٥٠٠ TND٣٩٬٩٣٦٫٦ YER
١٬٠٠٠ TND٧٩٬٨٧٣٫٢ YER
٥٬٠٠٠ TND٣٩٩٬٣٦٦ YER
١٠٬٠٠٠ TND٧٩٨٬٧٣٢ YER

مخطط YER إلى TND

1 YER = ٠ TND

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار التونسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٥٧٩٠٫٠١٢٦٢٥
منخفض
٠٫٠١٢٣٨٩٠٫٠١٢٣٨٩
المتوسط
٠٫٠١٢٥٠٤٠٫٠١٢٥٠٢
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
tnd

TND - الدينار التونسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.

More الدينار التونسي info

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