١ YER إلى TND

١ الريال اليمني =
٠٫٠١٢٥١٩٨٤٧ الدينار التونسي
1 TND = ٧٩٫٨٧٣٢ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠١٢٥١٩٨٤٧ الدينار التونسي
1 TND = ٧٩٫٨٧٣٢ YER
YER
TND
|١ YER
|٠٫٠١٢٥١٩٨ TND
|٥ YER
|٠٫٠٦٢٥٩٩٢ TND
|١٠ YER
|٠٫١٢٥١٩٨ TND
|٢٥ YER
|٠٫٣١٢٩٩٦ TND
|٥٠ YER
|٠٫٦٢٥٩٩٢ TND
|١٠٠ YER
|١٫٢٥١٩٨ TND
|٥٠٠ YER
|٦٫٢٥٩٩٢ TND
|١٬٠٠٠ YER
|١٢٫٥١٩٨ TND
|٥٬٠٠٠ YER
|٦٢٫٥٩٩٢ TND
|١٠٬٠٠٠ YER
|١٢٥٫١٩٨ TND
1 YER = ٠ TND
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠١٢٥٧٩
|٠٫٠١٢٦٢٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠١٢٣٨٩
|٠٫٠١٢٣٨٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١٢٥٠٤
|٠٫٠١٢٥٠٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٢٪
|٠٫٣١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.More الدينار التونسي info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings