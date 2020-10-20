١ YER إلى TMT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٣٩٦٢٥٤٦ المانات التركمانستاني

1 TMT = ٧١٫٦٢٠٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى المانات التركمانستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى المانات التركمانستاني

yer
YER
tmt
TMT
١ YER٠٫٠١٣٩٦٢٥ TMT
٥ YER٠٫٠٦٩٨١٢٧ TMT
١٠ YER٠٫١٣٩٦٢٥ TMT
٢٥ YER٠٫٣٤٩٠٦٤ TMT
٥٠ YER٠٫٦٩٨١٢٧ TMT
١٠٠ YER١٫٣٩٦٢٥ TMT
٥٠٠ YER٦٫٩٨١٢٧ TMT
١٬٠٠٠ YER١٣٫٩٦٢٥ TMT
٥٬٠٠٠ YER٦٩٫٨١٢٧ TMT
١٠٬٠٠٠ YER١٣٩٫٦٢٥ TMT

حوِّل المانات التركمانستاني إلى الريال اليمني

tmt
TMT
yer
YER
١ TMT٧١٫٦٢٠٢ YER
٥ TMT٣٥٨٫١٠١ YER
١٠ TMT٧١٦٫٢٠٢ YER
٢٥ TMT١٬٧٩٠٫٥ YER
٥٠ TMT٣٬٥٨١٫٠١ YER
١٠٠ TMT٧٬١٦٢٫٠٢ YER
٥٠٠ TMT٣٥٬٨١٠٫١ YER
١٬٠٠٠ TMT٧١٬٦٢٠٫٢ YER
٥٬٠٠٠ TMT٣٥٨٬١٠١ YER
١٠٬٠٠٠ TMT٧١٦٬٢٠٢ YER

مخطط YER إلى TMT

1 YER = ٠ TMT

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل المانات التركمانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٠٢٧٠٫٠١٤٠٢٧
منخفض
٠٫٠١٣٩٥٣٠٫٠١٣٩٥٣
المتوسط
٠٫٠١٣٩٩٥٠٫٠١٣٩٨٤
التقلب
٠٫١٧٪؜٠٫١٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
tmt

TMT - المانات التركمانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات التركمانستاني هو سعر الصرف للزوج TMT إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMT. رمز العملة هو T.

More المانات التركمانستاني info

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