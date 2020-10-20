١ YER إلى TMM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٦٩٫٨٣٨٨٨٢ Turkmenistani Manat

1 TMM = ٠٫٠١٤٣١٨٧ YER

TMM استُبدِلَت بـ TMT

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Turkmenistani Manat التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Turkmenistani Manat

yer
YER
tmm
TMM
١ YER٦٩٫٨٣٨٩ TMM
٥ YER٣٤٩٫١٩٤ TMM
١٠ YER٦٩٨٫٣٨٩ TMM
٢٥ YER١٬٧٤٥٫٩٧ TMM
٥٠ YER٣٬٤٩١٫٩٤ TMM
١٠٠ YER٦٬٩٨٣٫٨٩ TMM
٥٠٠ YER٣٤٬٩١٩٫٤ TMM
١٬٠٠٠ YER٦٩٬٨٣٨٫٩ TMM
٥٬٠٠٠ YER٣٤٩٬١٩٤ TMM
١٠٬٠٠٠ YER٦٩٨٬٣٨٩ TMM

حوِّل Turkmenistani Manat إلى الريال اليمني

tmm
TMM
yer
YER
١ TMM٠٫٠١٤٣١٨٧ YER
٥ TMM٠٫٠٧١٥٩٣٤ YER
١٠ TMM٠٫١٤٣١٨٧ YER
٢٥ TMM٠٫٣٥٧٩٦٧ YER
٥٠ TMM٠٫٧١٥٩٣٤ YER
١٠٠ TMM١٫٤٣١٨٧ YER
٥٠٠ TMM٧٫١٥٩٣٤ YER
١٬٠٠٠ TMM١٤٫٣١٨٧ YER
٥٬٠٠٠ TMM٧١٫٥٩٣٤ YER
١٠٬٠٠٠ TMM١٤٣٫١٨٧ YER

مخطط YER إلى TMM

1 YER = ٠ TMM

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Turkmenistani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٠٢٧٠٫٠١٤٠٢٧
منخفض
٠٫٠١٣٩٥٣٠٫٠١٣٩٥٣
المتوسط
٠٫٠١٣٩٩٥٠٫٠١٣٩٨٤
التقلب
٠٫١٧٪؜٠٫١٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
tmm

TMM - Turkmenistani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.

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