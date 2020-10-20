١ YER إلى TJS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٤٢٦٤١١٧٧ السوموني الطاجيكستاني

1 TJS = ٢٣٫٤٥١٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى السوموني الطاجيكستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى السوموني الطاجيكستاني

yer
YER
tjs
TJS
١ YER٠٫٠٤٢٦٤١٢ TJS
٥ YER٠٫٢١٣٢٠٦ TJS
١٠ YER٠٫٤٢٦٤١٢ TJS
٢٥ YER١٫٠٦٦٠٣ TJS
٥٠ YER٢٫١٣٢٠٦ TJS
١٠٠ YER٤٫٢٦٤١٢ TJS
٥٠٠ YER٢١٫٣٢٠٦ TJS
١٬٠٠٠ YER٤٢٫٦٤١٢ TJS
٥٬٠٠٠ YER٢١٣٫٢٠٦ TJS
١٠٬٠٠٠ YER٤٢٦٫٤١٢ TJS

حوِّل السوموني الطاجيكستاني إلى الريال اليمني

tjs
TJS
yer
YER
١ TJS٢٣٫٤٥١٥ YER
٥ TJS١١٧٫٢٥٨ YER
١٠ TJS٢٣٤٫٥١٥ YER
٢٥ TJS٥٨٦٫٢٨٨ YER
٥٠ TJS١٬١٧٢٫٥٨ YER
١٠٠ TJS٢٬٣٤٥٫١٥ YER
٥٠٠ TJS١١٬٧٢٥٫٨ YER
١٬٠٠٠ TJS٢٣٬٤٥١٫٥ YER
٥٬٠٠٠ TJS١١٧٬٢٥٨ YER
١٠٬٠٠٠ TJS٢٣٤٬٥١٥ YER

مخطط YER إلى TJS

1 YER = ٠ TJS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل السوموني الطاجيكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٢٩٨١٠٫٠٤٣٧٩٣
منخفض
٠٫٠٤٢٢٤١٠٫٠٤٢٢٤١
المتوسط
٠٫٠٤٢٦٦٦٠٫٠٤٣٢٠٤
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

More السوموني الطاجيكستاني info

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