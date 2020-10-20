١ YER إلى SYP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٥١٫٩٦٠٢٣٩ الجنيه السوري

1 SYP = ٠٫٠١٩٢٤٥٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجنيه السوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجنيه السوري

yer
YER
syp
SYP
١ YER٥١٫٩٦٠٢ SYP
٥ YER٢٥٩٫٨٠١ SYP
١٠ YER٥١٩٫٦٠٢ SYP
٢٥ YER١٬٢٩٩٫٠١ SYP
٥٠ YER٢٬٥٩٨٫٠١ SYP
١٠٠ YER٥٬١٩٦٫٠٢ SYP
٥٠٠ YER٢٥٬٩٨٠٫١ SYP
١٬٠٠٠ YER٥١٬٩٦٠٫٢ SYP
٥٬٠٠٠ YER٢٥٩٬٨٠١ SYP
١٠٬٠٠٠ YER٥١٩٬٦٠٢ SYP

حوِّل الجنيه السوري إلى الريال اليمني

syp
SYP
yer
YER
١ SYP٠٫٠١٩٢٤٥٥ YER
٥ SYP٠٫٠٩٦٢٢٧٤ YER
١٠ SYP٠٫١٩٢٤٥٥ YER
٢٥ SYP٠٫٤٨١١٣٧ YER
٥٠ SYP٠٫٩٦٢٢٧٤ YER
١٠٠ SYP١٫٩٢٤٥٥ YER
٥٠٠ SYP٩٫٦٢٢٧٤ YER
١٬٠٠٠ SYP١٩٫٢٤٥٥ YER
٥٬٠٠٠ SYP٩٦٫٢٢٧٤ YER
١٠٬٠٠٠ SYP١٩٢٫٤٥٥ YER

مخطط YER إلى SYP

1 YER = ٠ SYP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجنيه السوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥١٫٩٦٩٥٢٫٠٣٢
منخفض
٥١٫٨٩٧٥١٫٨٩٧
المتوسط
٥١٫٩٣٢٥١٫٩٤٣
التقلب
٠٫٠٥٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

More الجنيه السوري info

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