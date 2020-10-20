١ YER إلى STD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٩١٫٩٧٩٢٧١ دوربا ساو توميان

1 STD = ٠٫٠١٠٨٧٢٠ YER

STD استُبدِلَت بـ STN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى دوربا ساو توميان

yer
YER
std
STD
١ YER٩١٫٩٧٩٣ STD
٥ YER٤٥٩٫٨٩٦ STD
١٠ YER٩١٩٫٧٩٣ STD
٢٥ YER٢٬٢٩٩٫٤٨ STD
٥٠ YER٤٬٥٩٨٫٩٦ STD
١٠٠ YER٩٬١٩٧٫٩٣ STD
٥٠٠ YER٤٥٬٩٨٩٫٦ STD
١٬٠٠٠ YER٩١٬٩٧٩٫٣ STD
٥٬٠٠٠ YER٤٥٩٬٨٩٦ STD
١٠٬٠٠٠ YER٩١٩٬٧٩٣ STD

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الريال اليمني

std
STD
yer
YER
١ STD٠٫٠١٠٨٧٢ YER
٥ STD٠٫٠٥٤٣٦٠١ YER
١٠ STD٠٫١٠٨٧٢ YER
٢٥ STD٠٫٢٧١٨ YER
٥٠ STD٠٫٥٤٣٦٠١ YER
١٠٠ STD١٫٠٨٧٢ YER
٥٠٠ STD٥٫٤٣٦٠١ YER
١٬٠٠٠ STD١٠٫٨٧٢ YER
٥٬٠٠٠ STD٥٤٫٣٦٠١ YER
١٠٬٠٠٠ STD١٠٨٫٧٢ YER

مخطط YER إلى STD

1 YER = ٠ STD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٢٧٠٦٠٫٠٩٣٠٤٢
منخفض
٠٫٠٨٩٨٢٩٠٫٠٨٩٨٢٩
المتوسط
٠٫٠٩١٦٠٣٠٫٠٩١٤٧٧
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
std

STD - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

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