١ YER إلى STD

١ الريال اليمني =
٩١٫٩٧٩٢٧١ دوربا ساو توميان
1 STD = ٠٫٠١٠٨٧٢٠ YER
STD استُبدِلَت بـ STN
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٩١٫٩٧٩٢٧١ دوربا ساو توميان
1 STD = ٠٫٠١٠٨٧٢٠ YER
STD استُبدِلَت بـ STN
YER
STD
|١ YER
|٩١٫٩٧٩٣ STD
|٥ YER
|٤٥٩٫٨٩٦ STD
|١٠ YER
|٩١٩٫٧٩٣ STD
|٢٥ YER
|٢٬٢٩٩٫٤٨ STD
|٥٠ YER
|٤٬٥٩٨٫٩٦ STD
|١٠٠ YER
|٩٬١٩٧٫٩٣ STD
|٥٠٠ YER
|٤٥٬٩٨٩٫٦ STD
|١٬٠٠٠ YER
|٩١٬٩٧٩٫٣ STD
|٥٬٠٠٠ YER
|٤٥٩٬٨٩٦ STD
|١٠٬٠٠٠ YER
|٩١٩٬٧٩٣ STD
1 YER = ٠ STD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٩٢٧٠٦
|٠٫٠٩٣٠٤٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٨٩٨٢٩
|٠٫٠٨٩٨٢٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٩١٦٠٣
|٠٫٠٩١٤٧٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦٦٪
|٠٫٦٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.More دوربا ساو توميان info
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