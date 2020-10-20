١ YER إلى SRG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٢٢٫٢١٠٣٧ Surinamese Guilder

1 SRG = ٠٫٠٠٨١٨٢٦١ YER

SRG استُبدِلَت بـ SRD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Surinamese Guilder التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٠٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Surinamese Guilder

yer
YER
srg
SRG
١ YER١٢٢٫٢١ SRG
٥ YER٦١١٫٠٥٢ SRG
١٠ YER١٬٢٢٢٫١ SRG
٢٥ YER٣٬٠٥٥٫٢٦ SRG
٥٠ YER٦٬١١٠٫٥٢ SRG
١٠٠ YER١٢٬٢٢١ SRG
٥٠٠ YER٦١٬١٠٥٫٢ SRG
١٬٠٠٠ YER١٢٢٬٢١٠ SRG
٥٬٠٠٠ YER٦١١٬٠٥٢ SRG
١٠٬٠٠٠ YER١٬٢٢٢٬١٠٠ SRG

حوِّل Surinamese Guilder إلى الريال اليمني

srg
SRG
yer
YER
١ SRG٠٫٠٠٨١٨٢٦١ YER
٥ SRG٠٫٠٤٠٩١٣١ YER
١٠ SRG٠٫٠٨١٨٢٦١ YER
٢٥ SRG٠٫٢٠٤٥٦٥ YER
٥٠ SRG٠٫٤٠٩١٣١ YER
١٠٠ SRG٠٫٨١٨٢٦١ YER
٥٠٠ SRG٤٫٠٩١٣١ YER
١٬٠٠٠ SRG٨٫١٨٢٦١ YER
٥٬٠٠٠ SRG٤٠٫٩١٣١ YER
١٠٬٠٠٠ SRG٨١٫٨٢٦١ YER

مخطط YER إلى SRG

1 YER = ٠ SRG

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Surinamese Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٢٨٨٧٠٫١٣٩٩٢
منخفض
٠٫١٢١١٧٠٫١٢١١٧
المتوسط
٠٫١٢٥٣٨٠٫١٣١٠٦
التقلب
١٫٦٥٪؜١٫٨٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
srg

SRG - Surinamese Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.

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