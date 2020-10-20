١ YER إلى SPL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٠٦٦٦٠٧١٨٥ لويجينو سيبورجا

1 SPL = ١٬٥٠١٫٣٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى لويجينو سيبورجا التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى لويجينو سيبورجا

yer
YER
spl
SPL
١ YER٠٫٠٠٠٦٦٦٠٧٢ SPL
٥ YER٠٫٠٠٣٣٣٠٣٦ SPL
١٠ YER٠٫٠٠٦٦٦٠٧٢ SPL
٢٥ YER٠٫٠١٦٦٥١٨ SPL
٥٠ YER٠٫٠٣٣٣٠٣٦ SPL
١٠٠ YER٠٫٠٦٦٦٠٧٢ SPL
٥٠٠ YER٠٫٣٣٣٠٣٦ SPL
١٬٠٠٠ YER٠٫٦٦٦٠٧٢ SPL
٥٬٠٠٠ YER٣٫٣٣٠٣٦ SPL
١٠٬٠٠٠ YER٦٫٦٦٠٧٢ SPL

حوِّل لويجينو سيبورجا إلى الريال اليمني

spl
SPL
yer
YER
١ SPL١٬٥٠١٫٣٤ YER
٥ SPL٧٬٥٠٦٫٧ YER
١٠ SPL١٥٬٠١٣٫٤ YER
٢٥ SPL٣٧٬٥٣٣٫٥ YER
٥٠ SPL٧٥٬٠٦٧ YER
١٠٠ SPL١٥٠٬١٣٤ YER
٥٠٠ SPL٧٥٠٬٦٧٠ YER
١٬٠٠٠ SPL١٬٥٠١٬٣٤٠ YER
٥٬٠٠٠ SPL٧٬٥٠٦٬٧٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ SPL١٥٬٠١٣٬٤٠٠ YER

مخطط YER إلى SPL

1 YER = ٠ SPL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل لويجينو سيبورجا

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٦٦١٩٠٫٠٠٠٦٦٦٩٩
منخفض
٠٫٠٠٠٦٦٥٥١٠٫٠٠٠٦٦٥٥١
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٦٥٩٢٠٫٠٠٠٦٦٥٩٢
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
spl

SPL - لويجينو سيبورجا

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة لويجينو سيبورجا هو سعر الصرف للزوج SPL إلى USD. رمز العملة لـ Seborgan Luigini هو SPL.

More لويجينو سيبورجا info

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