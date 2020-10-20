١ YER إلى SLE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٩٠٠٠٩٦٦٢ الليون السيراليوني

1 SLE = ١١٫١٠٩٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الليون السيراليوني

yer
YER
sle
SLE
١ YER٠٫٠٩٠٠٠٩٧ SLE
٥ YER٠٫٤٥٠٠٤٨ SLE
١٠ YER٠٫٩٠٠٠٩٧ SLE
٢٥ YER٢٫٢٥٠٢٤ SLE
٥٠ YER٤٫٥٠٠٤٨ SLE
١٠٠ YER٩٫٠٠٠٩٧ SLE
٥٠٠ YER٤٥٫٠٠٤٨ SLE
١٬٠٠٠ YER٩٠٫٠٠٩٧ SLE
٥٬٠٠٠ YER٤٥٠٫٠٤٨ SLE
١٠٬٠٠٠ YER٩٠٠٫٠٩٧ SLE

حوِّل الليون السيراليوني إلى الريال اليمني

sle
SLE
yer
YER
١ SLE١١٫١٠٩٩ YER
٥ SLE٥٥٫٥٤٩٦ YER
١٠ SLE١١١٫٠٩٩ YER
٢٥ SLE٢٧٧٫٧٤٨ YER
٥٠ SLE٥٥٥٫٤٩٦ YER
١٠٠ SLE١٬١١٠٫٩٩ YER
٥٠٠ SLE٥٬٥٥٤٫٩٦ YER
١٬٠٠٠ SLE١١٬١٠٩٫٩ YER
٥٬٠٠٠ SLE٥٥٬٥٤٩٫٦ YER
١٠٬٠٠٠ SLE١١١٬٠٩٩ YER

مخطط YER إلى SLE

1 YER = ٠ SLE

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٠٤٧٨٠٫٠٩٢٧٣٠
منخفض
٠٫٠٨٩٤٧١٠٫٠٨٩٤٧١
المتوسط
٠٫٠٨٩٩٣٩٠٫٠٩٠٤٢٥
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sle

SLE - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLE إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLE.

More الليون السيراليوني info

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