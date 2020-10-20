١ YER إلى SKK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١١١٥٩٣٥٩ Slovak Koruna

1 SKK = ٨٫٩٦١٠٩ YER

SKK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Slovak Koruna التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Slovak Koruna

yer
YER
skk
SKK
١ YER٠٫١١١٥٩٤ SKK
٥ YER٠٫٥٥٧٩٦٨ SKK
١٠ YER١٫١١٥٩٤ SKK
٢٥ YER٢٫٧٨٩٨٤ SKK
٥٠ YER٥٫٥٧٩٦٨ SKK
١٠٠ YER١١٫١٥٩٤ SKK
٥٠٠ YER٥٥٫٧٩٦٨ SKK
١٬٠٠٠ YER١١١٫٥٩٤ SKK
٥٬٠٠٠ YER٥٥٧٫٩٦٨ SKK
١٠٬٠٠٠ YER١٬١١٥٫٩٤ SKK

حوِّل Slovak Koruna إلى الريال اليمني

skk
SKK
yer
YER
١ SKK٨٫٩٦١٠٩ YER
٥ SKK٤٤٫٨٠٥٤ YER
١٠ SKK٨٩٫٦١٠٩ YER
٢٥ SKK٢٢٤٫٠٢٧ YER
٥٠ SKK٤٤٨٫٠٥٤ YER
١٠٠ SKK٨٩٦٫١٠٩ YER
٥٠٠ SKK٤٬٤٨٠٫٥٤ YER
١٬٠٠٠ SKK٨٬٩٦١٫٠٩ YER
٥٬٠٠٠ SKK٤٤٬٨٠٥٫٤ YER
١٠٬٠٠٠ SKK٨٩٬٦١٠٫٩ YER

مخطط YER إلى SKK

1 YER = ٠ SKK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Slovak Koruna

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
skk

SKK - Slovak Koruna

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovak Koruna هو سعر الصرف للزوج SKK إلى USD. رمز العملة لـ Slovak Koruny هو SKK.

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