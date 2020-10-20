١ YER إلى SHP

١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٣١٣٦٠٧٧٦ جنيه سانت هيليني
1 SHP = ٣١٨٫٨٧٠ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٣١٣٦٠٧٧٦ جنيه سانت هيليني
1 SHP = ٣١٨٫٨٧٠ YER
YER
SHP
|١ YER
|٠٫٠٠٣١٣٦٠٨ SHP
|٥ YER
|٠٫٠١٥٦٨٠٤ SHP
|١٠ YER
|٠٫٠٣١٣٦٠٨ SHP
|٢٥ YER
|٠٫٠٧٨٤٠١٩ SHP
|٥٠ YER
|٠٫١٥٦٨٠٤ SHP
|١٠٠ YER
|٠٫٣١٣٦٠٨ SHP
|٥٠٠ YER
|١٫٥٦٨٠٤ SHP
|١٬٠٠٠ YER
|٣٫١٣٦٠٨ SHP
|٥٬٠٠٠ YER
|١٥٫٦٨٠٤ SHP
|١٠٬٠٠٠ YER
|٣١٫٣٦٠٨ SHP
1 YER = ٠ SHP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣١٦٦٥
|٠٫٠٠٣٢٣٤٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣١١٩٤
|٠٫٠٠٣١١٩٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٣١٤٥٤
|٠٫٠٠٣١٦٦٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٦٪
|٠٫٣٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.More جنيه سانت هيليني info
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