١ YER إلى SHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣١٣٦٠٧٧٦ جنيه سانت هيليني

1 SHP = ٣١٨٫٨٧٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى جنيه سانت هيليني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى جنيه سانت هيليني

yer
YER
shp
SHP
١ YER٠٫٠٠٣١٣٦٠٨ SHP
٥ YER٠٫٠١٥٦٨٠٤ SHP
١٠ YER٠٫٠٣١٣٦٠٨ SHP
٢٥ YER٠٫٠٧٨٤٠١٩ SHP
٥٠ YER٠٫١٥٦٨٠٤ SHP
١٠٠ YER٠٫٣١٣٦٠٨ SHP
٥٠٠ YER١٫٥٦٨٠٤ SHP
١٬٠٠٠ YER٣٫١٣٦٠٨ SHP
٥٬٠٠٠ YER١٥٫٦٨٠٤ SHP
١٠٬٠٠٠ YER٣١٫٣٦٠٨ SHP

حوِّل جنيه سانت هيليني إلى الريال اليمني

shp
SHP
yer
YER
١ SHP٣١٨٫٨٧ YER
٥ SHP١٬٥٩٤٫٣٥ YER
١٠ SHP٣٬١٨٨٫٧ YER
٢٥ SHP٧٬٩٧١٫٧٤ YER
٥٠ SHP١٥٬٩٤٣٫٥ YER
١٠٠ SHP٣١٬٨٨٧ YER
٥٠٠ SHP١٥٩٬٤٣٥ YER
١٬٠٠٠ SHP٣١٨٬٨٧٠ YER
٥٬٠٠٠ SHP١٬٥٩٤٬٣٥٠ YER
١٠٬٠٠٠ SHP٣٬١٨٨٬٧٠٠ YER

مخطط YER إلى SHP

1 YER = ٠ SHP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل جنيه سانت هيليني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٦٦٥٠٫٠٠٣٢٣٤٣
منخفض
٠٫٠٠٣١١٩٤٠٫٠٠٣١١٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٣١٤٥٤٠٫٠٠٣١٦٦٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

More جنيه سانت هيليني info

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