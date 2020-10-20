١ YER إلى SDG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٢٫٤٠١٤٢١٤ الجنيه السوداني

1 SDG = ٠٫٤١٦٤٢٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجنيه السوداني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجنيه السوداني

yer
YER
sdg
SDG
١ YER٢٫٤٠١٤٢ SDG
٥ YER١٢٫٠٠٧١ SDG
١٠ YER٢٤٫٠١٤٢ SDG
٢٥ YER٦٠٫٠٣٥٥ SDG
٥٠ YER١٢٠٫٠٧١ SDG
١٠٠ YER٢٤٠٫١٤٢ SDG
٥٠٠ YER١٬٢٠٠٫٧١ SDG
١٬٠٠٠ YER٢٬٤٠١٫٤٢ SDG
٥٬٠٠٠ YER١٢٬٠٠٧٫١ SDG
١٠٬٠٠٠ YER٢٤٬٠١٤٫٢ SDG

حوِّل الجنيه السوداني إلى الريال اليمني

sdg
SDG
yer
YER
١ SDG٠٫٤١٦٤٢ YER
٥ SDG٢٫٠٨٢١ YER
١٠ SDG٤٫١٦٤٢ YER
٢٥ SDG١٠٫٤١٠٥ YER
٥٠ SDG٢٠٫٨٢١ YER
١٠٠ SDG٤١٫٦٤٢ YER
٥٠٠ SDG٢٠٨٫٢١ YER
١٬٠٠٠ SDG٤١٦٫٤٢ YER
٥٬٠٠٠ SDG٢٬٠٨٢٫١ YER
١٠٬٠٠٠ SDG٤٬١٦٤٫٢ YER

مخطط YER إلى SDG

1 YER = ٠ SDG

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجنيه السوداني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٤٠٢٢٢٫٤٠٤٤
منخفض
٢٫٣٣٨٠٢٫٢٧٩١
المتوسط
٢٫٣٧٤٨٢٫٣٧٣٧
التقلب
١٫٠٤٪؜٠٫٩٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sdg

SDG - الجنيه السوداني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..

More الجنيه السوداني info

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