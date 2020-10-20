١ YER إلى SDD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٢٤٠٫١٤٢١٤ Sudanese Dinar

1 SDD = ٠٫٠٠٤١٦٤٢٠ YER

SDD استُبدِلَت بـ SDG

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Sudanese Dinar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Sudanese Dinar

yer
YER
sdd
SDD
١ YER٢٤٠٫١٤٢ SDD
٥ YER١٬٢٠٠٫٧١ SDD
١٠ YER٢٬٤٠١٫٤٢ SDD
٢٥ YER٦٬٠٠٣٫٥٥ SDD
٥٠ YER١٢٬٠٠٧٫١ SDD
١٠٠ YER٢٤٬٠١٤٫٢ SDD
٥٠٠ YER١٢٠٬٠٧١ SDD
١٬٠٠٠ YER٢٤٠٬١٤٢ SDD
٥٬٠٠٠ YER١٬٢٠٠٬٧١٠ SDD
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٤٠١٬٤٢٠ SDD

حوِّل Sudanese Dinar إلى الريال اليمني

sdd
SDD
yer
YER
١ SDD٠٫٠٠٤١٦٤٢ YER
٥ SDD٠٫٠٢٠٨٢١ YER
١٠ SDD٠٫٠٤١٦٤٢ YER
٢٥ SDD٠٫١٠٤١٠٥ YER
٥٠ SDD٠٫٢٠٨٢١ YER
١٠٠ SDD٠٫٤١٦٤٢ YER
٥٠٠ SDD٢٫٠٨٢١ YER
١٬٠٠٠ SDD٤٫١٦٤٢ YER
٥٬٠٠٠ SDD٢٠٫٨٢١ YER
١٠٬٠٠٠ SDD٤١٫٦٤٢ YER

مخطط YER إلى SDD

1 YER = ٠ SDD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Sudanese Dinar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٤٠٢٢٢٫٤٠٤٤
منخفض
٢٫٣٣٨٠٢٫٢٧٩١
المتوسط
٢٫٣٧٤٨٢٫٣٧٣٧
التقلب
١٫٠٤٪؜٠٫٩٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sdd

SDD - Sudanese Dinar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.

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