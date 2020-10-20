١ YER إلى SCR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٥٥٦١٨٠٥٤ الروبية السيشيلية

1 SCR = ١٧٫٩٧٩٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبية السيشيلية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبية السيشيلية

yer
YER
scr
SCR
١ YER٠٫٠٥٥٦١٨١ SCR
٥ YER٠٫٢٧٨٠٩ SCR
١٠ YER٠٫٥٥٦١٨١ SCR
٢٥ YER١٫٣٩٠٤٥ SCR
٥٠ YER٢٫٧٨٠٩ SCR
١٠٠ YER٥٫٥٦١٨١ SCR
٥٠٠ YER٢٧٫٨٠٩ SCR
١٬٠٠٠ YER٥٥٫٦١٨١ SCR
٥٬٠٠٠ YER٢٧٨٫٠٩ SCR
١٠٬٠٠٠ YER٥٥٦٫١٨١ SCR

حوِّل الروبية السيشيلية إلى الريال اليمني

scr
SCR
yer
YER
١ SCR١٧٫٩٧٩٨ YER
٥ SCR٨٩٫٨٩٨٩ YER
١٠ SCR١٧٩٫٧٩٨ YER
٢٥ SCR٤٤٩٫٤٩٤ YER
٥٠ SCR٨٩٨٫٩٨٩ YER
١٠٠ SCR١٬٧٩٧٫٩٨ YER
٥٠٠ SCR٨٬٩٨٩٫٨٩ YER
١٬٠٠٠ SCR١٧٬٩٧٩٫٨ YER
٥٬٠٠٠ SCR٨٩٬٨٩٨٫٩ YER
١٠٬٠٠٠ SCR١٧٩٬٧٩٨ YER

مخطط YER إلى SCR

1 YER = ٠ SCR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبية السيشيلية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٩٤٥٩٠٫٠٥٩٤٥٩
منخفض
٠٫٠٥٣٩٤١٠٫٠٥٣٢٧١
المتوسط
٠٫٠٥٥٩٥٢٠٫٠٥٥٤٤٠
التقلب
٣٫٣٩٪؜٣٫٧٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
scr

SCR - الروبية السيشيلية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السيشيلية info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings