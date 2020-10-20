١ YER إلى SBD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٣٣٢٤٤٥١٩ دولار جزر سليمان

1 SBD = ٣٠٫٠٨٠١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى دولار جزر سليمان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى دولار جزر سليمان

yer
YER
sbd
SBD
١ YER٠٫٠٣٣٢٤٤٥ SBD
٥ YER٠٫١٦٦٢٢٣ SBD
١٠ YER٠٫٣٣٢٤٤٥ SBD
٢٥ YER٠٫٨٣١١١٣ SBD
٥٠ YER١٫٦٦٢٢٣ SBD
١٠٠ YER٣٫٣٢٤٤٥ SBD
٥٠٠ YER١٦٫٦٢٢٣ SBD
١٬٠٠٠ YER٣٣٫٢٤٤٥ SBD
٥٬٠٠٠ YER١٦٦٫٢٢٣ SBD
١٠٬٠٠٠ YER٣٣٢٫٤٤٥ SBD

حوِّل دولار جزر سليمان إلى الريال اليمني

sbd
SBD
yer
YER
١ SBD٣٠٫٠٨٠١ YER
٥ SBD١٥٠٫٤٠١ YER
١٠ SBD٣٠٠٫٨٠١ YER
٢٥ SBD٧٥٢٫٠٠٤ YER
٥٠ SBD١٬٥٠٤٫٠١ YER
١٠٠ SBD٣٬٠٠٨٫٠١ YER
٥٠٠ SBD١٥٬٠٤٠٫١ YER
١٬٠٠٠ SBD٣٠٬٠٨٠٫١ YER
٥٬٠٠٠ SBD١٥٠٬٤٠١ YER
١٠٬٠٠٠ SBD٣٠٠٬٨٠١ YER

مخطط YER إلى SBD

1 YER = ٠ SBD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل دولار جزر سليمان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٣٨٠٩٠٫٠٣٣٨٧٤
منخفض
٠٫٠٣٢٨٧٢٠٫٠٣٢٨٧٠
المتوسط
٠٫٠٣٣٢٤٧٠٫٠٣٣٢٩٣
التقلب
٠٫٧٤٪؜٠٫٧٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sbd

SBD - دولار جزر سليمان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.

More دولار جزر سليمان info

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