١ YER إلى RWF

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1

‏١ الريال اليمني =

٥٫٢٥١٥١٤٠ الفرنك الرواندي

1 RWF = ٠٫١٩٠٤٢١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك الرواندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك الرواندي

yer
YER
rwf
RWF
١ YER٥٫٢٥١٥١ RWF
٥ YER٢٦٫٢٥٧٦ RWF
١٠ YER٥٢٫٥١٥١ RWF
٢٥ YER١٣١٫٢٨٨ RWF
٥٠ YER٢٦٢٫٥٧٦ RWF
١٠٠ YER٥٢٥٫١٥١ RWF
٥٠٠ YER٢٬٦٢٥٫٧٦ RWF
١٬٠٠٠ YER٥٬٢٥١٫٥١ RWF
٥٬٠٠٠ YER٢٦٬٢٥٧٫٦ RWF
١٠٬٠٠٠ YER٥٢٬٥١٥٫١ RWF

حوِّل الفرنك الرواندي إلى الريال اليمني

rwf
RWF
yer
YER
١ RWF٠٫١٩٠٤٢١ YER
٥ RWF٠٫٩٥٢١٠٦ YER
١٠ RWF١٫٩٠٤٢١ YER
٢٥ RWF٤٫٧٦٠٥٣ YER
٥٠ RWF٩٫٥٢١٠٦ YER
١٠٠ RWF١٩٫٠٤٢١ YER
٥٠٠ RWF٩٥٫٢١٠٦ YER
١٬٠٠٠ RWF١٩٠٫٤٢١ YER
٥٬٠٠٠ RWF٩٥٢٫١٠٦ YER
١٠٬٠٠٠ RWF١٬٩٠٤٫٢١ YER

مخطط YER إلى RWF

1 YER = ٠ RWF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك الرواندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٢٩٩٥٥٫٢٩٩٥
منخفض
٥٫١٨٩٢٥٫١٢٥٤
المتوسط
٥٫٢٣٩٣٥٫١٩٥٦
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
rwf

RWF - الفرنك الرواندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.

More الفرنك الرواندي info

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