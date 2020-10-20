١ YER إلى RUB

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٣٥٦١٠٦٠٢ الروبل الروسي

1 RUB = ٢٫٨٠٨١٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبل الروسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبل الروسي

yer
YER
rub
RUB
١ YER٠٫٣٥٦١٠٦ RUB
٥ YER١٫٧٨٠٥٣ RUB
١٠ YER٣٫٥٦١٠٦ RUB
٢٥ YER٨٫٩٠٢٦٥ RUB
٥٠ YER١٧٫٨٠٥٣ RUB
١٠٠ YER٣٥٫٦١٠٦ RUB
٥٠٠ YER١٧٨٫٠٥٣ RUB
١٬٠٠٠ YER٣٥٦٫١٠٦ RUB
٥٬٠٠٠ YER١٬٧٨٠٫٥٣ RUB
١٠٬٠٠٠ YER٣٬٥٦١٫٠٦ RUB

حوِّل الروبل الروسي إلى الريال اليمني

rub
RUB
yer
YER
١ RUB٢٫٨٠٨١٥ YER
٥ RUB١٤٫٠٤٠٨ YER
١٠ RUB٢٨٫٠٨١٥ YER
٢٥ RUB٧٠٫٢٠٣٨ YER
٥٠ RUB١٤٠٫٤٠٨ YER
١٠٠ RUB٢٨٠٫٨١٥ YER
٥٠٠ RUB١٬٤٠٤٫٠٨ YER
١٬٠٠٠ RUB٢٬٨٠٨٫١٥ YER
٥٬٠٠٠ RUB١٤٬٠٤٠٫٨ YER
١٠٬٠٠٠ RUB٢٨٬٠٨١٫٥ YER

مخطط YER إلى RUB

1 YER = ٠ RUB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبل الروسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٦٣٤١٠٫٣٧٢٨٩
منخفض
٠٫٣٤٢٢٤٠٫٣٤٢٢٤
المتوسط
٠٫٣٥٦٥٤٠٫٣٦٢٤٩
التقلب
١٫٢٨٪؜١٫٠٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
rub

RUB - الروبل الروسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل الروسي هو سعر الصرف للزوج RUB إلى USD. رمز العملة لـ Russian Rubles هو RUB. رمز العملة هو ₽.

More الروبل الروسي info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings