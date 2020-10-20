١ YER إلى RSD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٤٣٣٤٨٩٤٨ الدينار الصربي

1 RSD = ٢٫٣٠٦٨٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار الصربي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار الصربي

yer
YER
rsd
RSD
١ YER٠٫٤٣٣٤٨٩ RSD
٥ YER٢٫١٦٧٤٥ RSD
١٠ YER٤٫٣٣٤٨٩ RSD
٢٥ YER١٠٫٨٣٧٢ RSD
٥٠ YER٢١٫٦٧٤٥ RSD
١٠٠ YER٤٣٫٣٤٨٩ RSD
٥٠٠ YER٢١٦٫٧٤٥ RSD
١٬٠٠٠ YER٤٣٣٫٤٨٩ RSD
٥٬٠٠٠ YER٢٬١٦٧٫٤٥ RSD
١٠٬٠٠٠ YER٤٬٣٣٤٫٨٩ RSD

حوِّل الدينار الصربي إلى الريال اليمني

rsd
RSD
yer
YER
١ RSD٢٫٣٠٦٨٦ YER
٥ RSD١١٫٥٣٤٣ YER
١٠ RSD٢٣٫٠٦٨٦ YER
٢٥ RSD٥٧٫٦٧١٥ YER
٥٠ RSD١١٥٫٣٤٣ YER
١٠٠ RSD٢٣٠٫٦٨٦ YER
٥٠٠ RSD١٬١٥٣٫٤٣ YER
١٬٠٠٠ RSD٢٬٣٠٦٫٨٦ YER
٥٬٠٠٠ RSD١١٬٥٣٤٫٣ YER
١٠٬٠٠٠ RSD٢٣٬٠٦٨٫٦ YER

مخطط YER إلى RSD

1 YER = ٠ RSD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار الصربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٣٨٠٨٠٫٤٤٠٥٢
منخفض
٠٫٤٢٨٩٨٠٫٤٢٨٩٨
المتوسط
٠٫٤٣٤٨٦٠٫٤٣٤٧١
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
rsd

RSD - الدينار الصربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الصربي هو سعر الصرف للزوج RSD إلى USD. رمز العملة لـ Serbian Dinars هو RSD. رمز العملة هو Дин..

More الدينار الصربي info

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