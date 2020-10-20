١ YER إلى PYG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٣٠٫٠٩١٢٠٣ غواراني الباراجواي

1 PYG = ٠٫٠٣٣٢٣٢٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى غواراني الباراجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى غواراني الباراجواي

yer
YER
pyg
PYG
١ YER٣٠٫٠٩١٢ PYG
٥ YER١٥٠٫٤٥٦ PYG
١٠ YER٣٠٠٫٩١٢ PYG
٢٥ YER٧٥٢٫٢٨ PYG
٥٠ YER١٬٥٠٤٫٥٦ PYG
١٠٠ YER٣٬٠٠٩٫١٢ PYG
٥٠٠ YER١٥٬٠٤٥٫٦ PYG
١٬٠٠٠ YER٣٠٬٠٩١٫٢ PYG
٥٬٠٠٠ YER١٥٠٬٤٥٦ PYG
١٠٬٠٠٠ YER٣٠٠٬٩١٢ PYG

حوِّل غواراني الباراجواي إلى الريال اليمني

pyg
PYG
yer
YER
١ PYG٠٫٠٣٣٢٣٢٣ YER
٥ PYG٠٫١٦٦١٦٢ YER
١٠ PYG٠٫٣٣٢٣٢٣ YER
٢٥ PYG٠٫٨٣٠٨٠٨ YER
٥٠ PYG١٫٦٦١٦٢ YER
١٠٠ PYG٣٫٣٢٣٢٣ YER
٥٠٠ PYG١٦٫٦١٦٢ YER
١٬٠٠٠ PYG٣٣٫٢٣٢٣ YER
٥٬٠٠٠ PYG١٦٦٫١٦٢ YER
١٠٬٠٠٠ PYG٣٣٢٫٣٢٣ YER

مخطط YER إلى PYG

1 YER = ٠ PYG

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل غواراني الباراجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٠٫٢٥١٣٠٫٢٥٢
منخفض
٢٩٫٩٧٧٢٩٫٣٥٢
المتوسط
٣٠٫٠٨٤٢٩٫٨٨٩
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
pyg

PYG - غواراني الباراجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.

More غواراني الباراجواي info

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