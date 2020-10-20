١ YER إلى PGK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٥٣٨٣٢٨٠ كينا بابوا غينيا الجديدة

1 PGK = ٦٥٫٠٠٥٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

yer
YER
pgk
PGK
١ YER٠٫٠١٥٣٨٣٣ PGK
٥ YER٠٫٠٧٦٩١٦٤ PGK
١٠ YER٠٫١٥٣٨٣٣ PGK
٢٥ YER٠٫٣٨٤٥٨٢ PGK
٥٠ YER٠٫٧٦٩١٦٤ PGK
١٠٠ YER١٫٥٣٨٣٣ PGK
٥٠٠ YER٧٫٦٩١٦٤ PGK
١٬٠٠٠ YER١٥٫٣٨٣٣ PGK
٥٬٠٠٠ YER٧٦٫٩١٦٤ PGK
١٠٬٠٠٠ YER١٥٣٫٨٣٣ PGK

حوِّل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى الريال اليمني

pgk
PGK
yer
YER
١ PGK٦٥٫٠٠٥٦ YER
٥ PGK٣٢٥٫٠٢٨ YER
١٠ PGK٦٥٠٫٠٥٦ YER
٢٥ PGK١٬٦٢٥٫١٤ YER
٥٠ PGK٣٬٢٥٠٫٢٨ YER
١٠٠ PGK٦٬٥٠٠٫٥٦ YER
٥٠٠ PGK٣٢٬٥٠٢٫٨ YER
١٬٠٠٠ PGK٦٥٬٠٠٥٫٦ YER
٥٬٠٠٠ PGK٣٢٥٬٠٢٨ YER
١٠٬٠٠٠ PGK٦٥٠٬٠٥٦ YER

مخطط YER إلى PGK

1 YER = ٠ PGK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل كينا بابوا غينيا الجديدة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٥٥٨٢٠٫٠١٥٥٨٢
منخفض
٠٫٠١٥٢٣٩٠٫٠١٥٠٨٦
المتوسط
٠٫٠١٥٣٧٨٠٫٠١٥٢٩٨
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
pgk

PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.

More كينا بابوا غينيا الجديدة info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings