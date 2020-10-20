١ YER إلى PAB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٩٩٦٥٣٧٨ البالبوا البنمية

1 PAB = ٢٥٠٫٢١٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البالبوا البنمية

yer
YER
pab
PAB
١ YER٠٫٠٠٣٩٩٦٥٤ PAB
٥ YER٠٫٠١٩٩٨٢٧ PAB
١٠ YER٠٫٠٣٩٩٦٥٤ PAB
٢٥ YER٠٫٠٩٩٩١٣٤ PAB
٥٠ YER٠٫١٩٩٨٢٧ PAB
١٠٠ YER٠٫٣٩٩٦٥٤ PAB
٥٠٠ YER١٫٩٩٨٢٧ PAB
١٬٠٠٠ YER٣٫٩٩٦٥٤ PAB
٥٬٠٠٠ YER١٩٫٩٨٢٧ PAB
١٠٬٠٠٠ YER٣٩٫٩٦٥٤ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى الريال اليمني

pab
PAB
yer
YER
١ PAB٢٥٠٫٢١٧ YER
٥ PAB١٬٢٥١٫٠٨ YER
١٠ PAB٢٬٥٠٢٫١٧ YER
٢٥ PAB٦٬٢٥٥٫٤١ YER
٥٠ PAB١٢٬٥١٠٫٨ YER
١٠٠ PAB٢٥٬٠٢١٫٧ YER
٥٠٠ PAB١٢٥٬١٠٨ YER
١٬٠٠٠ PAB٢٥٠٬٢١٧ YER
٥٬٠٠٠ PAB١٬٢٥١٬٠٨٠ YER
١٠٬٠٠٠ PAB٢٬٥٠٢٬١٧٠ YER

مخطط YER إلى PAB

1 YER = ٠ PAB

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٩٩٧١٠٫٠٠٤٠٠١٩
منخفض
٠٫٠٠٣٩٩٣١٠٫٠٠٣٩٩٣١
المتوسط
٠٫٠٠٣٩٩٥٥٠٫٠٠٣٩٩٥٥
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

More البالبوا البنمية info

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