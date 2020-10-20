١ YER إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٥٣٤٠٩٨٤٤ الروبي النيبالي

1 NPR = ١٫٨٧٢٣١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبي النيبالي

yer
YER
npr
NPR
١ YER٠٫٥٣٤٠٩٨ NPR
٥ YER٢٫٦٧٠٤٩ NPR
١٠ YER٥٫٣٤٠٩٨ NPR
٢٥ YER١٣٫٣٥٢٥ NPR
٥٠ YER٢٦٫٧٠٤٩ NPR
١٠٠ YER٥٣٫٤٠٩٨ NPR
٥٠٠ YER٢٦٧٫٠٤٩ NPR
١٬٠٠٠ YER٥٣٤٫٠٩٨ NPR
٥٬٠٠٠ YER٢٬٦٧٠٫٤٩ NPR
١٠٬٠٠٠ YER٥٬٣٤٠٫٩٨ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى الريال اليمني

npr
NPR
yer
YER
١ NPR١٫٨٧٢٣١ YER
٥ NPR٩٫٣٦١٥٧ YER
١٠ NPR١٨٫٧٢٣١ YER
٢٥ NPR٤٦٫٨٠٧٩ YER
٥٠ NPR٩٣٫٦١٥٧ YER
١٠٠ NPR١٨٧٫٢٣١ YER
٥٠٠ NPR٩٣٦٫١٥٧ YER
١٬٠٠٠ NPR١٬٨٧٢٫٣١ YER
٥٬٠٠٠ NPR٩٬٣٦١٫٥٧ YER
١٠٬٠٠٠ NPR١٨٬٧٢٣٫١ YER

مخطط YER إلى NPR

1 YER = ٠ NPR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٣٤٧٢٠٫٥٣٤٩٦
منخفض
٠٫٥٣١٥٢٠٫٥٣٠٩٢
المتوسط
٠٫٥٣٣٩٢٠٫٥٣٣٥١
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫١٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي النيبالي info

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