١ YER إلى NLG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٨١٥٩٨٦٢٢ Dutch Guilder

1 NLG = ١٢٢٫٥٥١ YER

NLG استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Dutch Guilder التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٠٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Dutch Guilder

yer
YER
nlg
NLG
١ YER٠٫٠٠٨١٥٩٨٦ NLG
٥ YER٠٫٠٤٠٧٩٩٣ NLG
١٠ YER٠٫٠٨١٥٩٨٦ NLG
٢٥ YER٠٫٢٠٣٩٩٧ NLG
٥٠ YER٠٫٤٠٧٩٩٣ NLG
١٠٠ YER٠٫٨١٥٩٨٦ NLG
٥٠٠ YER٤٫٠٧٩٩٣ NLG
١٬٠٠٠ YER٨٫١٥٩٨٦ NLG
٥٬٠٠٠ YER٤٠٫٧٩٩٣ NLG
١٠٬٠٠٠ YER٨١٫٥٩٨٦ NLG

حوِّل Dutch Guilder إلى الريال اليمني

nlg
NLG
yer
YER
١ NLG١٢٢٫٥٥١ YER
٥ NLG٦١٢٫٧٥٥ YER
١٠ NLG١٬٢٢٥٫٥١ YER
٢٥ NLG٣٬٠٦٣٫٧٨ YER
٥٠ NLG٦٬١٢٧٫٥٥ YER
١٠٠ NLG١٢٬٢٥٥٫١ YER
٥٠٠ NLG٦١٬٢٧٥٫٥ YER
١٬٠٠٠ NLG١٢٢٬٥٥١ YER
٥٬٠٠٠ NLG٦١٢٬٧٥٥ YER
١٠٬٠٠٠ NLG١٬٢٢٥٬٥١٠ YER

مخطط YER إلى NLG

1 YER = ٠ NLG

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Dutch Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
nlg

NLG - Dutch Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.

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