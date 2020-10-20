١ YER إلى NGN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٦٫١١٥٧١٤٣ النيرة النيجيرية

1 NGN = ٠٫١٦٣٥١٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى النيرة النيجيرية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى النيرة النيجيرية

yer
YER
ngn
NGN
١ YER٦٫١١٥٧١ NGN
٥ YER٣٠٫٥٧٨٦ NGN
١٠ YER٦١٫١٥٧١ NGN
٢٥ YER١٥٢٫٨٩٣ NGN
٥٠ YER٣٠٥٫٧٨٦ NGN
١٠٠ YER٦١١٫٥٧١ NGN
٥٠٠ YER٣٬٠٥٧٫٨٦ NGN
١٬٠٠٠ YER٦٬١١٥٫٧١ NGN
٥٬٠٠٠ YER٣٠٬٥٧٨٫٦ NGN
١٠٬٠٠٠ YER٦١٬١٥٧٫١ NGN

حوِّل النيرة النيجيرية إلى الريال اليمني

ngn
NGN
yer
YER
١ NGN٠٫١٦٣٥١٣ YER
٥ NGN٠٫٨١٧٥٦٦ YER
١٠ NGN١٫٦٣٥١٣ YER
٢٥ NGN٤٫٠٨٧٨٣ YER
٥٠ NGN٨٫١٧٥٦٦ YER
١٠٠ NGN١٦٫٣٥١٣ YER
٥٠٠ NGN٨١٫٧٥٦٦ YER
١٬٠٠٠ NGN١٦٣٫٥١٣ YER
٥٬٠٠٠ NGN٨١٧٫٥٦٦ YER
١٠٬٠٠٠ NGN١٬٦٣٥٫١٣ YER

مخطط YER إلى NGN

1 YER = ٠ NGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل النيرة النيجيرية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫١٣٤٧٦٫١٣٤٧
منخفض
٥٫٨٨٠٤٤٫٣٠١٣
المتوسط
٦٫٠٠٦٠٥٫٥٧٦٧
التقلب
١٫٠٣٪؜٢٫٨٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ngn

NGN - النيرة النيجيرية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.

More النيرة النيجيرية info

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