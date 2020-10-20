١ YER إلى NAD

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٧٣٦٧٠١١٠ الدولار الناميبي

1 NAD = ١٣٫٥٧٤٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الناميبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الناميبي

yer
YER
nad
NAD
١ YER٠٫٠٧٣٦٧٠١ NAD
٥ YER٠٫٣٦٨٣٥١ NAD
١٠ YER٠٫٧٣٦٧٠١ NAD
٢٥ YER١٫٨٤١٧٥ NAD
٥٠ YER٣٫٦٨٣٥١ NAD
١٠٠ YER٧٫٣٦٧٠١ NAD
٥٠٠ YER٣٦٫٨٣٥١ NAD
١٬٠٠٠ YER٧٣٫٦٧٠١ NAD
٥٬٠٠٠ YER٣٦٨٫٣٥١ NAD
١٠٬٠٠٠ YER٧٣٦٫٧٠١ NAD

حوِّل الدولار الناميبي إلى الريال اليمني

nad
NAD
yer
YER
١ NAD١٣٫٥٧٤ YER
٥ NAD٦٧٫٨٧٠١ YER
١٠ NAD١٣٥٫٧٤ YER
٢٥ NAD٣٣٩٫٣٥١ YER
٥٠ NAD٦٧٨٫٧٠١ YER
١٠٠ NAD١٬٣٥٧٫٤ YER
٥٠٠ NAD٦٬٧٨٧٫٠١ YER
١٬٠٠٠ NAD١٣٬٥٧٤ YER
٥٬٠٠٠ NAD٦٧٬٨٧٠٫١ YER
١٠٬٠٠٠ NAD١٣٥٬٧٤٠ YER

مخطط YER إلى NAD

1 YER = ٠ NAD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الناميبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٥٧٥٦٠٫٠٧٦٨١٩
منخفض
٠٫٠٧١٦٣٧٠٫٠٧١٦٣٧
المتوسط
٠٫٠٧٣٤٥٥٠٫٠٧٤١٢٠
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
nad

NAD - الدولار الناميبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الناميبي info

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