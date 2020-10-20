١ YER إلى MZN

١ الريال اليمني =
٠٫٢٥٥٢٣٢٠٣ المتكال الموزمبيقي
1 MZN = ٣٫٩١٨٠٠ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٢٥٥٢٣٢٠٣ المتكال الموزمبيقي
1 MZN = ٣٫٩١٨٠٠ YER
YER
MZN
|١ YER
|٠٫٢٥٥٢٣٢ MZN
|٥ YER
|١٫٢٧٦١٦ MZN
|١٠ YER
|٢٫٥٥٢٣٢ MZN
|٢٥ YER
|٦٫٣٨٠٨ MZN
|٥٠ YER
|١٢٫٧٦١٦ MZN
|١٠٠ YER
|٢٥٫٥٢٣٢ MZN
|٥٠٠ YER
|١٢٧٫٦١٦ MZN
|١٬٠٠٠ YER
|٢٥٥٫٢٣٢ MZN
|٥٬٠٠٠ YER
|١٬٢٧٦٫١٦ MZN
|١٠٬٠٠٠ YER
|٢٬٥٥٢٫٣٢ MZN
1 YER = ٠ MZN
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٢٥٥٢٣
|٠٫٢٥٦٥٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٢٥٣٩٦
|٠٫٢٥٣٩٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٢٥٤٤٨
|٠٫٢٥٤٧٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫١٦٪
|٠٫٢٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.More المتكال الموزمبيقي info
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