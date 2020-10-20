١ YER إلى MZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٢٥٥٢٣٢٠٣ المتكال الموزمبيقي

1 MZN = ٣٫٩١٨٠٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى المتكال الموزمبيقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى المتكال الموزمبيقي

yer
YER
mzn
MZN
١ YER٠٫٢٥٥٢٣٢ MZN
٥ YER١٫٢٧٦١٦ MZN
١٠ YER٢٫٥٥٢٣٢ MZN
٢٥ YER٦٫٣٨٠٨ MZN
٥٠ YER١٢٫٧٦١٦ MZN
١٠٠ YER٢٥٫٥٢٣٢ MZN
٥٠٠ YER١٢٧٫٦١٦ MZN
١٬٠٠٠ YER٢٥٥٫٢٣٢ MZN
٥٬٠٠٠ YER١٬٢٧٦٫١٦ MZN
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٥٥٢٫٣٢ MZN

حوِّل المتكال الموزمبيقي إلى الريال اليمني

mzn
MZN
yer
YER
١ MZN٣٫٩١٨ YER
٥ MZN١٩٫٥٩ YER
١٠ MZN٣٩٫١٨ YER
٢٥ MZN٩٧٫٩٥٠١ YER
٥٠ MZN١٩٥٫٩ YER
١٠٠ MZN٣٩١٫٨ YER
٥٠٠ MZN١٬٩٥٩ YER
١٬٠٠٠ MZN٣٬٩١٨ YER
٥٬٠٠٠ MZN١٩٬٥٩٠ YER
١٠٬٠٠٠ MZN٣٩٬١٨٠ YER

مخطط YER إلى MZN

1 YER = ٠ MZN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل المتكال الموزمبيقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٥٢٣٠٫٢٥٦٥٢
منخفض
٠٫٢٥٣٩٦٠٫٢٥٣٩٥
المتوسط
٠٫٢٥٤٤٨٠٫٢٥٤٧٧
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mzn

MZN - المتكال الموزمبيقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.

More المتكال الموزمبيقي info

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