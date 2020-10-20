١ YER إلى MZM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٢٥٥٫٢٣٢٠٣ Mozambican Metical

1 MZM = ٠٫٠٠٣٩١٨٠٠ YER

MZM استُبدِلَت بـ MZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Mozambican Metical التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Mozambican Metical

yer
YER
mzm
MZM
١ YER٢٥٥٫٢٣٢ MZM
٥ YER١٬٢٧٦٫١٦ MZM
١٠ YER٢٬٥٥٢٫٣٢ MZM
٢٥ YER٦٬٣٨٠٫٨ MZM
٥٠ YER١٢٬٧٦١٫٦ MZM
١٠٠ YER٢٥٬٥٢٣٫٢ MZM
٥٠٠ YER١٢٧٬٦١٦ MZM
١٬٠٠٠ YER٢٥٥٬٢٣٢ MZM
٥٬٠٠٠ YER١٬٢٧٦٬١٦٠ MZM
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٥٥٢٬٣٢٠ MZM

حوِّل Mozambican Metical إلى الريال اليمني

mzm
MZM
yer
YER
١ MZM٠٫٠٠٣٩١٨ YER
٥ MZM٠٫٠١٩٥٩ YER
١٠ MZM٠٫٠٣٩١٨ YER
٢٥ MZM٠٫٠٩٧٩٥٠١ YER
٥٠ MZM٠٫١٩٥٩ YER
١٠٠ MZM٠٫٣٩١٨ YER
٥٠٠ MZM١٫٩٥٩ YER
١٬٠٠٠ MZM٣٫٩١٨ YER
٥٬٠٠٠ MZM١٩٫٥٩ YER
١٠٬٠٠٠ MZM٣٩٫١٨ YER

مخطط YER إلى MZM

1 YER = ٠ MZM

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Mozambican Metical

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٥٢٣٠٫٢٥٦٥٢
منخفض
٠٫٢٥٣٩٦٠٫٢٥٣٩٥
المتوسط
٠٫٢٥٤٤٨٠٫٢٥٤٧٧
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mzm

MZM - Mozambican Metical

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.

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