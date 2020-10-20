١ YER إلى MWK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٦٫٩٢٠٠٢١٣ الكواشا المالاوية

1 MWK = ٠٫١٤٤٥٠٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكواشا المالاوية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكواشا المالاوية

yer
YER
mwk
MWK
١ YER٦٫٩٢٠٠٢ MWK
٥ YER٣٤٫٦٠٠١ MWK
١٠ YER٦٩٫٢٠٠٢ MWK
٢٥ YER١٧٣٫٠٠١ MWK
٥٠ YER٣٤٦٫٠٠١ MWK
١٠٠ YER٦٩٢٫٠٠٢ MWK
٥٠٠ YER٣٬٤٦٠٫٠١ MWK
١٬٠٠٠ YER٦٬٩٢٠٫٠٢ MWK
٥٬٠٠٠ YER٣٤٬٦٠٠٫١ MWK
١٠٬٠٠٠ YER٦٩٬٢٠٠٫٢ MWK

حوِّل الكواشا المالاوية إلى الريال اليمني

mwk
MWK
yer
YER
١ MWK٠٫١٤٤٥٠٨ YER
٥ MWK٠٫٧٢٢٥٤١ YER
١٠ MWK١٫٤٤٥٠٨ YER
٢٥ MWK٣٫٦١٢٧١ YER
٥٠ MWK٧٫٢٢٥٤١ YER
١٠٠ MWK١٤٫٤٥٠٨ YER
٥٠٠ MWK٧٢٫٢٥٤١ YER
١٬٠٠٠ MWK١٤٤٫٥٠٨ YER
٥٬٠٠٠ MWK٧٢٢٫٥٤١ YER
١٠٬٠٠٠ MWK١٬٤٤٥٫٠٨ YER

مخطط YER إلى MWK

1 YER = ٠ MWK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكواشا المالاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٩٣٦١٦٫٩٥٦٧
منخفض
٦٫٩١٧٥٦٫٩١٦٧
المتوسط
٦٫٩٢٥١٦٫٩٣٥٢
التقلب
٠٫٠٧٪؜٠٫١٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mwk

MWK - الكواشا المالاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا المالاوية هو سعر الصرف للزوج MWK إلى USD. رمز العملة لـ Malawian Kwachas هو MWK. رمز العملة هو MK.

More الكواشا المالاوية info

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