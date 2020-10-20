١ YER إلى MVR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٦١٢٥٣٤٧٥ الروفيا المالديفية

1 MVR = ١٦٫٣٢٥٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروفيا المالديفية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروفيا المالديفية

yer
YER
mvr
MVR
١ YER٠٫٠٦١٢٥٣٥ MVR
٥ YER٠٫٣٠٦٢٦٧ MVR
١٠ YER٠٫٦١٢٥٣٥ MVR
٢٥ YER١٫٥٣١٣٤ MVR
٥٠ YER٣٫٠٦٢٦٧ MVR
١٠٠ YER٦٫١٢٥٣٥ MVR
٥٠٠ YER٣٠٫٦٢٦٧ MVR
١٬٠٠٠ YER٦١٫٢٥٣٥ MVR
٥٬٠٠٠ YER٣٠٦٫٢٦٧ MVR
١٠٬٠٠٠ YER٦١٢٫٥٣٥ MVR

حوِّل الروفيا المالديفية إلى الريال اليمني

mvr
MVR
yer
YER
١ MVR١٦٫٣٢٥٦ YER
٥ MVR٨١٫٦٢٨ YER
١٠ MVR١٦٣٫٢٥٦ YER
٢٥ MVR٤٠٨٫١٤ YER
٥٠ MVR٨١٦٫٢٨ YER
١٠٠ MVR١٬٦٣٢٫٥٦ YER
٥٠٠ MVR٨٬١٦٢٫٨ YER
١٬٠٠٠ MVR١٦٬٣٢٥٫٦ YER
٥٬٠٠٠ MVR٨١٬٦٢٨ YER
١٠٬٠٠٠ MVR١٦٣٬٢٥٦ YER

مخطط YER إلى MVR

1 YER = ٠ MVR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروفيا المالديفية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦١٧٨٣٠٫٠٦١٨٥٩
منخفض
٠٫٠٦٠٥٥٠٠٫٠٦٠٥٥٠
المتوسط
٠٫٠٦١٥٤٨٠٫٠٦١٥٨٦
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٣٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

More الروفيا المالديفية info

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